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Сафонов впервые с декабря сыграет за ПСЖ в чемпионате Франции

Вратарь сборной России займет место в воротах ПСЖ в игре 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы»
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на гостевой матч 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Голкипер сборной России Матвей Сафонов начнет игру с первых минут.

Игра начнется в 23:05 мск.

Последний раз Сафонов играл за ПСЖ в чемпионате Франции 18 декабря прошлого года, когда вышел на замену вместо травмированного Джанлуиджи Доннаруммы в матче 16-го тура с «Монако» (4:2). На прошлой неделе россиян отыграл весь матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ле-Мана» (2:0).

Сафонов перешел в ПСЖ и «Краснодара» летом 2024 года за €20 млн. За французский клуб он провел девять матчей, пропустив шесть голов.

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