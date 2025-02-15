Сафонов впервые с декабря сыграет за ПСЖ в чемпионате Франции
«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на гостевой матч 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Голкипер сборной России Матвей Сафонов начнет игру с первых минут.
Игра начнется в 23:05 мск.
Последний раз Сафонов играл за ПСЖ в чемпионате Франции 18 декабря прошлого года, когда вышел на замену вместо травмированного Джанлуиджи Доннаруммы в матче 16-го тура с «Монако» (4:2). На прошлой неделе россиян отыграл весь матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ле-Мана» (2:0).
Сафонов перешел в ПСЖ и «Краснодара» летом 2024 года за €20 млн. За французский клуб он провел девять матчей, пропустив шесть голов.
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