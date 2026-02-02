A Bola узнала о решении Роналду бойкотировать матч «Ан-Насра»
Капитан и нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду пропустит игру 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» не из-за проблем с физической формой, а из-за недовольства тем, как руководство управляет клубом, пишет A Bola со ссылкой на источник в клубе.
У «Ан-Насра», который на три очка отстает от лидирующего «Аль-Хиляля», в зимнюю паузу было только одно усиление — 21-летний иракский полузащитник Хайдир Абледькарим. При этом полномочия португальцев Симау Коутиньо (спортивный директор) и Жозе Семеду (генеральный директор) в администрации клуба были приостановлены.
В то же время «Аль-Хиляль», который также контролируется Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF), позволил себе несколько крупных трансферов и еще может подписать Карима Бензема, который пока не договорился о новом контракте с «Аль-Иттихадом».
У 40-летнего Роналду контракт с «Ан-Насром» до лета 2027 года. В этом сезоне португалец забил 18 голов в 22 матчах.
Игра с «Эр-Риядом» пройдет 2 февраля, начало в 18:15 мск.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии