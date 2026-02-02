 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

A Bola узнала о решении Роналду бойкотировать матч «Ан-Насра»

A Bola: Роналду бойкотирует матч «Ан-Насра» из-за недовольства руководством
Источник газеты в клубе сообщил, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд управляет «Ан-Насром» по сравнению с его конкурентом «Аль-Хилялем»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Капитан и нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду пропустит игру 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» не из-за проблем с физической формой, а из-за недовольства тем, как руководство управляет клубом, пишет A Bola со ссылкой на источник в клубе.

У «Ан-Насра», который на три очка отстает от лидирующего «Аль-Хиляля», в зимнюю паузу было только одно усиление — 21-летний иракский полузащитник Хайдир Абледькарим. При этом полномочия португальцев Симау Коутиньо (спортивный директор) и Жозе Семеду (генеральный директор) в администрации клуба были приостановлены.

В то же время «Аль-Хиляль», который также контролируется Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF), позволил себе несколько крупных трансферов и еще может подписать Карима Бензема, который пока не договорился о новом контракте с «Аль-Иттихадом».

У 40-летнего Роналду контракт с «Ан-Насром» до лета 2027 года. В этом сезоне португалец забил 18 голов в 22 матчах.

Игра с «Эр-Риядом» пройдет 2 февраля, начало в 18:15 мск.

Анна Сатдинова
Футбол Ан-Наср Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
