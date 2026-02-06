 Перейти к основному контенту
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,25 x 3,4 2 3,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,5 x 3,5 2 2,07 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,55 x 4,7 2 5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,2 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,15 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 4,15 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт
0

Саудовская лига ответила Роналду на критику трансферной политики

Саудовская футбольная лига отвергла претензии Роналду к трансферной политике
Лига ответила на критику Криштиану Роналду, что «ни один человек, каким бы значимым он ни был, не определяет решения за пределами своего клуба»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Pro-лига Саудовской Аравии официально ответила на критику со стороны Криштиану Роналду, который выразил недовольство трансферной политикой лиги и своего клуба «Ан-Наср». Текст ее заявления приводит The Guardian.

Накануне журналист Фабрицио Романо сообщил, что капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду не примет участия в матче саудовской лиги с «Аль-Иттихадом» 6 февраля. A Bola 2 февраля сообщила, что Роналду не согласен с тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом и занимается его усилением.

41-летний португальский форвард недоволен отсутствием серьезных усилений в зимнее трансферное окно. Это связано еще и с тем, что главный соперник «Ан-Насра» «Аль-Хиляль», также контролируемый PIF, усилился арендой Карима Бенземы, который в дебютном матче оформил хет-трик.

В своем заявлении лига подчеркнула независимость клубов и единые правила для всех. «Каждый клуб работает независимо по одним и тем же правилам. Решения о наборе, расходах и стратегии находятся на этих клубах в пределах финансовых рамок <...>. Ни один человек, каким бы важным он ни был, не определяет решения за пределами своего клуба», — сказано в сообщении. Лига также отметила важную роль Роналду в развитии «Ан-Насра».

Как пишет The Guardian, средства на трансферы клубам выделяются не напрямую из PIF, а из централизованного фонда привлечения игроков, который распределяет деньги в зависимости от размера клуба. Поскольку «Ан-Наср» крупно потратился летом, подписав Жуана Феликса и Кингсли Комана, а также продлив контракт с Роналду до 2027 года, у него не осталось значительных ресурсов на зимние трансферы. Подписание Бенземы «Аль-Хилялем», в свою очередь, было профинансировано частным инвестором.

Несмотря на спор, «Ан-Наср» опубликовал поздравительное сообщение для Роналду в день его 41-летия, назвав форварда «легендой», чье лидерство движет команду вперед.

Екатерина Халимовская
Футбол Криштиану Роналду Ан-Наср
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
