Саудовская лига ответила Роналду на критику трансферной политики

Лига ответила на критику Криштиану Роналду, что «ни один человек, каким бы значимым он ни был, не определяет решения за пределами своего клуба»

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Pro-лига Саудовской Аравии официально ответила на критику со стороны Криштиану Роналду, который выразил недовольство трансферной политикой лиги и своего клуба «Ан-Наср». Текст ее заявления приводит The Guardian.

Накануне журналист Фабрицио Романо сообщил, что капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду не примет участия в матче саудовской лиги с «Аль-Иттихадом» 6 февраля. A Bola 2 февраля сообщила, что Роналду не согласен с тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом и занимается его усилением.

41-летний португальский форвард недоволен отсутствием серьезных усилений в зимнее трансферное окно. Это связано еще и с тем, что главный соперник «Ан-Насра» «Аль-Хиляль», также контролируемый PIF, усилился арендой Карима Бенземы, который в дебютном матче оформил хет-трик.

В своем заявлении лига подчеркнула независимость клубов и единые правила для всех. «Каждый клуб работает независимо по одним и тем же правилам. Решения о наборе, расходах и стратегии находятся на этих клубах в пределах финансовых рамок <...>. Ни один человек, каким бы важным он ни был, не определяет решения за пределами своего клуба», — сказано в сообщении. Лига также отметила важную роль Роналду в развитии «Ан-Насра».

Как пишет The Guardian, средства на трансферы клубам выделяются не напрямую из PIF, а из централизованного фонда привлечения игроков, который распределяет деньги в зависимости от размера клуба. Поскольку «Ан-Наср» крупно потратился летом, подписав Жуана Феликса и Кингсли Комана, а также продлив контракт с Роналду до 2027 года, у него не осталось значительных ресурсов на зимние трансферы. Подписание Бенземы «Аль-Хилялем», в свою очередь, было профинансировано частным инвестором.

Несмотря на спор, «Ан-Наср» опубликовал поздравительное сообщение для Роналду в день его 41-летия, назвав форварда «легендой», чье лидерство движет команду вперед.