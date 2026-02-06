 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
В конном спорте россиянам младше 18 лет вернули спортивное гражданство

Теперь всадники до 18 лет смогут участвовать в международных соревнованиях в своих категориях под флагом России и в результатах FEI значиться как RUS
Фото: Федерация конного спорта России
Фото: Федерация конного спорта России

Международная федерация конного спорта (FEI) вернула спортивное гражданство российским спортсменам младше 18 лет, выступающим в категориях «Дети», «Юноши» и «Всадники на пони». Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

Теперь юные всадники будут отображаться в базе FEI со статусом RUS, что позволяет заявлять их на международные соревнования и указывать в технических результатах как представителей России.

«Возвращение спортивного гражданства — важный шаг, расширяющий возможности молодых спортсменов для участия в международных стартах и дальнейшего спортивного роста», — отметили в ФКСР.

Федерация отметила: если атлет моложе 18 лет хочет выступать в другой возрастной категории, ему необходимо подать запрос на получение нейтрального статуса, соответствующего установленным требованиям. Те, кто уже имеет статус NI2 и хочет восстановить российское гражданство, могут обратиться в международный департамент ФКСР.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах. А 22 декабря FEI разрешила российским юниорам вновь выступать на своих турнирах под российским флагом и с гимном.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
конный спорт Федерация конного спорта
