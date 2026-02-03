 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,45 2 6 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,7 x 4,2 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,27 x 5,6 2 11,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,9 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,45 x 3,3 2 2,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,6 x 3,5 2 2,05 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Бензема сменил клуб, несмотря на попытку Роналду заблокировать трансфер

Карим Бензема перешел из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль»
Трансфер проходил со сложностями на фоне бойкота со стороны Криштиану Роналду, недовольного действиями владельцев «Ан-Насра», за который он выступает
Карим Бензема
Карим Бензема (Фото: Getty Images / Getty Images)

Французский нападающий Карим Бензема сменил клуб в Саудовской Аравии, перейдя из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль». Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсети X.

Срок контракта 38-летнего форварда рассчитан до июня 2027 года.

По данным L’Equipe, 29 января Бензема счел «оскорбительным» предложение «Аль-Иттихада», за который он выступал с 2023 года, о новом контракте. Форварду фактически предложили «играть бесплатно», за исключением доходов от использования имиджевых прав, уточняет издание.

Переход Бензема едва не был сорван из-за вмешательства капитана саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду. Футболист, как сообщила португальская A Bola, пытался заблокировать усиление прямого конкурента своего клуба и даже пропустил один матч в знак протеста против трансферной политики властей. Роналду был недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом «Ан-Наср» по сравнению с конкурентами, в частности с «Аль-Хилялем». Он выступал против перехода Бензема из-за «нанесения ущерба конкуренции». Недовольство Роналду временно заморозило не только этот трансфер, но и переход Н’Голо Канте из «Аль-Иттихада» в «Фенербахче», пишет L’Equipe.

Бензема в составе «Аль-Иттихада» провел 83 матча, забил 54 гола и отдал 17 результативных передач. Он также является бывшим форвардом «Реала». В составе испанского клуба нападающий пять раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, четыре раза становился чемпионом Испании и трижды завоевывал Кубок страны.

В 2022 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира. Французский форвард является вторым в списке лучших бомбардиров за всю историю «Реала» (354 гола), уступая только Роналду (450).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Футбол Карим Бензема Криштиану Роналду Ан-Наср ФК Аль-Хиляль Аль-Иттихад
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
Материалы по теме
A Bola узнала о решении Роналду бойкотировать матч «Ан-Насра»
Спорт
Роналду поздравил невесту Джорджину с днем рождения подарком от Rolex
Спорт
Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Переподготовка по пожарной профилактике 2026: как выбрать курс Компании, 11:30
В «АГР» опровергли данные о возобновлении сборки машин на экс-заводе GM Авто, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В переписках Эпштейна раскрыты контакты с биткоин-разработчиками. Кто они Крипто, 11:23
В Москве школьник принес на урок игрушечный пистолет и целился в учащихся Общество, 11:22
Обстановка у школы в Уфе, на которую напал подросток. Видео Общество, 11:20
Сокуров после передачи «Ленфильма» Петербургу напомнил о дороговизне кино
РАДИО
 Общество, 11:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в январе Недвижимость, 11:13
Россия ответила на просьбу Украины об исключении из Совета МАГАТЭ Политика, 11:08
Мэр Уфы прибыл в гимназию, в которой девятиклассник устроил стрельбу Общество, 11:04
Нападение подростка на школу в Уфе. Эфир телеканала РБК Общество, 11:01
В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы Общество, 10:56
Пасынок главкома ВСУ рассказал о планах переезда в Россию Политика, 10:56
NYT узнал о предложении Ирана передать России обогащенный уран Политика, 10:55