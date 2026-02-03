Бензема сменил клуб, несмотря на попытку Роналду заблокировать трансфер

Трансфер проходил со сложностями на фоне бойкота со стороны Криштиану Роналду, недовольного действиями владельцев «Ан-Насра», за который он выступает

Карим Бензема (Фото: Getty Images / Getty Images)

Французский нападающий Карим Бензема сменил клуб в Саудовской Аравии, перейдя из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль». Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсети X.

Срок контракта 38-летнего форварда рассчитан до июня 2027 года.

По данным L’Equipe, 29 января Бензема счел «оскорбительным» предложение «Аль-Иттихада», за который он выступал с 2023 года, о новом контракте. Форварду фактически предложили «играть бесплатно», за исключением доходов от использования имиджевых прав, уточняет издание.

Переход Бензема едва не был сорван из-за вмешательства капитана саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду. Футболист, как сообщила португальская A Bola, пытался заблокировать усиление прямого конкурента своего клуба и даже пропустил один матч в знак протеста против трансферной политики властей. Роналду был недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом «Ан-Наср» по сравнению с конкурентами, в частности с «Аль-Хилялем». Он выступал против перехода Бензема из-за «нанесения ущерба конкуренции». Недовольство Роналду временно заморозило не только этот трансфер, но и переход Н’Голо Канте из «Аль-Иттихада» в «Фенербахче», пишет L’Equipe.

Бензема в составе «Аль-Иттихада» провел 83 матча, забил 54 гола и отдал 17 результативных передач. Он также является бывшим форвардом «Реала». В составе испанского клуба нападающий пять раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, четыре раза становился чемпионом Испании и трижды завоевывал Кубок страны.

В 2022 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира. Французский форвард является вторым в списке лучших бомбардиров за всю историю «Реала» (354 гола), уступая только Роналду (450).