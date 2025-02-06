МОК направил национальным комитетам приглашение на Олимпиаду в Италии

МОК направил национальным комитетам и атлетам приглашение на Олимпиаду в Италии

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо начнутся через год. Глава МОК Томас Бах заявил, что ждут лучших спортсменов «с распростертыми объятиями». По допуску россиян МОК пока решения не принимал

Президент МОК Томас Бах (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) за год до старта Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо направил официальные приглашения на соревнования национальным олимпийским комитетам (НОК) и их ведущим спортсменам. Об этом сообщается на сайте МОК.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Президент МОК Томас Бах во время специальной церемонии вручил приглашения представителям НОК Греции и стран-хозяек недавних и будущих Игр, в том числе Китая, Франции, Италии и США.

«Милан, Кортина и все наши итальянские друзья готовы приветствовать лучших спортсменов зимних видов спорта планеты с распростертыми объятиями, с прославленным итальянским гостеприимством и любовью к спорту», — сказал Бах.

МОК еще не принимал решения по поводу участия в Играх российских спортсменов. К участию в отборе на Олимпиаду россиян с рядом ограничений допустили пока в конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании, ски-альпинизме.

Олимпийский комитет России (ОКР) с октября 2023 года отстранен МОК за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти санкции в ОКР называли контрпродуктивными.