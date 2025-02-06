 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026 ,  
0 

МОК направил национальным комитетам приглашение на Олимпиаду в Италии

МОК направил национальным комитетам и атлетам приглашение на Олимпиаду в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо начнутся через год. Глава МОК Томас Бах заявил, что ждут лучших спортсменов «с распростертыми объятиями». По допуску россиян МОК пока решения не принимал
Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) за год до старта Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо направил официальные приглашения на соревнования национальным олимпийским комитетам (НОК) и их ведущим спортсменам. Об этом сообщается на сайте МОК.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Президент МОК Томас Бах во время специальной церемонии вручил приглашения представителям НОК Греции и стран-хозяек недавних и будущих Игр, в том числе Китая, Франции, Италии и США.

«Милан, Кортина и все наши итальянские друзья готовы приветствовать лучших спортсменов зимних видов спорта планеты с распростертыми объятиями, с прославленным итальянским гостеприимством и любовью к спорту», — сказал Бах.

Буре назвал ожидаемые сроки решения по допуску хоккеистов на Олимпиаду
Спорт
Павел Буре

МОК еще не принимал решения по поводу участия в Играх российских спортсменов. К участию в отборе на Олимпиаду россиян с рядом ограничений допустили пока в конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании, ски-альпинизме.

Олимпийский комитет России (ОКР) с октября 2023 года отстранен МОК за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти санкции в ОКР называли контрпродуктивными.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах
Материалы по теме
Азербайджан попросил МОК выдать новые медали Олимпиады вместо облезших
Спорт
Кандидат в президенты МОК призвал не спешить с допуском России на ОИ-2026
Спорт
МОК отреагировал на допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 18:12
Украина получила вторую партию F-16 от НидерландовПолитика, 18:39
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилосьНедвижимость, 18:26
Осужденную дочь экс-мэра Самары уведомили, что ее родители исчезлиОбщество, 18:18
Ученые назвали самые проблемные точки российской наукиОбщество, 18:17
Путин призвал убрать «архаичные» образовательные программы из вузовОбщество, 18:16
The Guardian узнала о планах убрать дополнительное время в Лиге чемпионовСпорт, 18:02
МОК направил национальным комитетам приглашение на Олимпиаду в ИталииСпорт, 17:54
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Путин пошутил про возможность отправить коров на МарсОбщество, 17:48
Район бурного спроса. Где Forma построит новый проектНедвижимость, 17:45
У вас 3 месяца. Роскомнадзор ужесточает контроль за персональными даннымиPro, 17:45
В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе городаОбщество, 17:44
Американская криптобиржа может знать создателя биткоина. Так ли этоКрипто, 17:43
Евгению Беркович этапировали в Костромскую областьПолитика, 17:42
СК рассказал, что купила внучка перед убийством экс-мэра СамарыОбщество, 17:31