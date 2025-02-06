В РПЛ объяснили штраф Дзюбе необходимостью «расставить флажочки»

Глава РПЛ: после интервью Дзюбы мы хотели, чтобы флажочки были расставлены

Дзюбу оштрафовали на 250 тыс. руб. за ноябрьское интервью, которое «Локомотив» счел грубым нарушением этики. Глава РПЛ считает, что теперь и другие футболисты не будут выходить за рамки в общении с журналистами

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

После решения комитета РФС по этике, оштрафовавшего Артема Дзюбу за ноябрьское интервью с критикой «Локомотива», другие футболисты будут знать определенные ориентиры, заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, которого цитирует «Матч ТВ».

РПЛ обратилась в комитет по этике после жалобы «Локомотива». Комитет пришел к выводу, что «в интервью содержались слова, умаляющие деловую репутацию субъектов футбола», Дзюбу оштрафовали на 250 тыс. руб.

«Мы хотели, чтобы флажочки были расставлены, и это произошло. Я рад, что тема закрыта решением комитета по этике, и хотел бы, чтобы все про это забыли. Надеюсь, что другие футболисты будут помнить этот случай и не выходить за рамки в своих интервью», — сказал Алаев.

Глава РПЛ поддержал решение не наказывать Дзюбу дисквалификацией.

В интервью «Матч ТВ» Дзюба, в частности, заявлял, что не станет пожимать руку главному тренеру «железнодорожников» Михаилу Галактионову, рассказал о конфликте тренера со «злопамятным» гендиректором клуба и о том, что в команде «творятся ужасные вещи».

В «Локомотиве» слова Дзюбы расценили как грубое нарушение спортивной и деловой этики и неуважение к российскому футбольному сообществу.

Дзюба был игроком «Локомотива» с февраля 2023-го по май 2024-го. С сентября форвард играет за тольяттинский «Акрон».