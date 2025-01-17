РПЛ обратилась в комитет по этике РФС в связи с интервью Дзюбы

В ноябрьском интервью «Матч ТВ» Дзюба заявил, что не подаст руку тренеру «Локомотива», а команда поделена на «группировки». «Локомотив» называл это интервью нарушением этики и дискредитацией РПЛ

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу ноябрьского интервью форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

РПЛ просит провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом тольяттинского «Акрона» положений регламента РФС по этике. Как указывается в письме от 27 декабря 2024 года, по инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза интервью. РПЛ считает, что в том интервью Дзюбы содержатся «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников «Локомотива».

В РФС подтвердили «Матч ТВ» наличие данного письма, а также добавили, что на данный момент дата заседания не назначена.

«Матч ТВ» в ноябре опубликовал большое интервью Дзюбы, в котором футболист, в частности, заявил, что не пожмет руку главному тренеру «железнодорожников» Михаилу Галактионову, рассказал о конфликте тренера со «злопамятным» гендиректором клуба и о том, что в поделенной на «группировки» команде «творятся ужасные вещи».

В «Локомотиве» тогда заявили, что расценивают высказывания Дзюбы как грубое нарушение спортивной и деловой этики и неуважение к российскому футбольному сообществу.

Дзюба был игроком «Локомотива» с февраля 2023-го по май 2024 года. С сентября форвард играет за тольяттинский «Акрон».