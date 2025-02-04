Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу на ₽250 тыс. за интервью «Матч ТВ»

Выступающий сейчас за «Акрон» футболист в ноябрьском интервью заявил, что не подаст руку тренеру «Локомотива», а команда поделена на «группировки». «Локомотив» называл это интервью нарушением этики и дискредитацией РПЛ

Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу на 250 тыс. руб. за ноябрьское интервью «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте РФС.

Заседание комитета по этике состоялось во вторник, 4 февраля.

Дзюба признан виновным в нарушениях ст. 15 регламента РФС по этике (умаление чести, достоинства и деловой репутации). «Члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умаляющие деловую репутацию субъектов футбола. Регламент по этике обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола, поэтому игрок был оштрафован», — сказал председатель комитета Андрей Стукалов.

«Матч ТВ» в ноябре 2024 года опубликовал большое интервью Дзюбы, в котором футболист, в частности, заявил, что не пожмет руку главному тренеру «железнодорожников» Михаилу Галактионову, рассказал о конфликте тренера со «злопамятным» гендиректором клуба и о том, что в поделенной на «группировки» команде «творятся ужасные вещи».

В «Локомотиве» тогда заявили, что расценивают высказывания Дзюбы как грубое нарушение спортивной и деловой этики и неуважение к российскому футбольному сообществу.

В январе стало известно, что президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев обратился с просьбой провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом «Акрона» положений регламента РФС по этике.

Дзюба был игроком «Локомотива» с февраля 2023 года по май 2024 года. С сентября 36-летний форвард играет за «Акрон».