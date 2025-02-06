Сорокин назвал отношение ФИФА к Израилю примером двойных стандартов
Пример отношения ФИФА и УЕФА к Израилю, избежавшему отстранения от международных соревнований, показывает двойные стандарты в спорте, заявил «Известиям» экс-глава оргкомитета чемпионата мира 2018 года и бывший член совета ФИФА Алексей Сорокин.
В 2024 году на фоне ситуации в секторе Газа 12 ближневосточных стран призвали ФИФА отстранить Израиль от международных соревнований, однако этого не произошло. В октябре 2024 года ФИФА объявила о начале расследования выдвинутых Палестинской ассоциацией (PFA) обвинений против Израиля в дискриминации, не указав сроков.
Отвечая на вопрос о том, могут ли в ФИФА хотя бы порассуждать о санкциях, аналогичных антироссийским, в случае похожих действий со стороны «крупных западных стран», например США, Сорокин отметил, что пока можно судить только на примере Израиля.
«В контексте Израиля мы можем констатировать двойные стандарты в спорте. Израилю все, что он сделал, сошло с рук, а мы почему-то оказались в изоляции. Здесь такой клубок взаимоотношений и противоречий, что в двух словах всего не опишешь», — сказал Сорокин.
По мнению Сорокина, препятствовать возвращению российского футбола не будут «более 50% национальных федераций», но этот вопрос даже не выносится на голосование, поскольку несколько национальных федераций открыто говорят, что им это запрещают правительства их стран. «Видимо, руководство УЕФА сейчас с этим ничего поделать не может», — добавил он.
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы в феврале 2022 года. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее неоднократно говорил, что отстранение останется в силе до конца военных действий на Украине.
Глава РФС Александр Дюков говорил, что ждет «положительных изменений» в 2025 году.
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