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Сорокин назвал отношение ФИФА к Израилю примером двойных стандартов

Алексей Сорокин: Израилю все сошло с рук, а мы почему-то в изоляции
Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 считает, что трудно предсказать реакцию ФИФА и УЕФА на возможные военные операции крупных западных стран, но ситуация с Израилем уже показала, что в спорте действуют двойные стандарты
Алексей Сорокин
Алексей Сорокин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Пример отношения ФИФА и УЕФА к Израилю, избежавшему отстранения от международных соревнований, показывает двойные стандарты в спорте, заявил «Известиям» экс-глава оргкомитета чемпионата мира 2018 года и бывший член совета ФИФА Алексей Сорокин.

В 2024 году на фоне ситуации в секторе Газа 12 ближневосточных стран призвали ФИФА отстранить Израиль от международных соревнований, однако этого не произошло. В октябре 2024 года ФИФА объявила о начале расследования выдвинутых Палестинской ассоциацией (PFA) обвинений против Израиля в дискриминации, не указав сроков.

Отвечая на вопрос о том, могут ли в ФИФА хотя бы порассуждать о санкциях, аналогичных антироссийским, в случае похожих действий со стороны «крупных западных стран», например США, Сорокин отметил, что пока можно судить только на примере Израиля.

«В контексте Израиля мы можем констатировать двойные стандарты в спорте. Израилю все, что он сделал, сошло с рук, а мы почему-то оказались в изоляции. Здесь такой клубок взаимоотношений и противоречий, что в двух словах всего не опишешь», — сказал Сорокин.

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По мнению Сорокина, препятствовать возвращению российского футбола не будут «более 50% национальных федераций», но этот вопрос даже не выносится на голосование, поскольку несколько национальных федераций открыто говорят, что им это запрещают правительства их стран. «Видимо, руководство УЕФА сейчас с этим ничего поделать не может», — добавил он.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы в феврале 2022 года. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее неоднократно говорил, что отстранение останется в силе до конца военных действий на Украине.

Глава РФС Александр Дюков говорил, что ждет «положительных изменений» в 2025 году.

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Футбол ФИФА УЕФА сборная России по футболу Алексей Сорокин
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