Клуб Марко Николича победил «Кайрат» в матче Зимнего кубка РПЛ
«Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ победил казахстанский «Кайрат» в матче Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.
Дубль сделал Игор Жезус (13-я и 53-я минуты).
В первом матче турнира «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший тренер «Локомотива» Марко Николич, уступил «Ростову» со счетом 1:3.
Турнир продолжится 7 февраля встречей «Ростова» и московского «Спартака».
«Шабаб Аль-Ахли» в следующем матче сыграет со «Спартаком» 9 февраля, «Кайрат» 11 февраля встретится с «Ростовом».
В прошлом году в Зимнем кубке РПЛ играли «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир выиграл «Спартак».
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