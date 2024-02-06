Клуб Марко Николича победил «Кайрат» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Шабаб Аль-Ахли» выиграл со счетом 2:0. Турнир, который проходит в Абу-Даби, продолжится 7 февраля встречей «Ростова» и «Спартака»

Марко Николич (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

«Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ победил казахстанский «Кайрат» в матче Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.

Дубль сделал Игор Жезус (13-я и 53-я минуты).

В первом матче турнира «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший тренер «Локомотива» Марко Николич, уступил «Ростову» со счетом 1:3.

Турнир продолжится 7 февраля встречей «Ростова» и московского «Спартака».

«Шабаб Аль-Ахли» в следующем матче сыграет со «Спартаком» 9 февраля, «Кайрат» 11 февраля встретится с «Ростовом».

В прошлом году в Зимнем кубке РПЛ играли «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир выиграл «Спартак».