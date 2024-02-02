Защитит ли «Спартак» чемпионство. Анонс Зимнего кубка РПЛ

В пятницу в Абу-Даби стартует товарищеский турнир с участием российских «Спартака» и «Ростова», а также казахстанского «Кайрата» и местного «Шабаб Аль-Ахли»

Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Участники турнира

«Спартак» принимает участие в турнире «Winline Зимний кубок РПЛ» второй год подряд. В прошлом году «красно-белые» уверенно победили в турнире. Тогда команда одержала победы над «Ростовом» (по пенальти), «Краснодаром» и «Сочи» (в основное время). Однако весной «Спартак» не смог на том же уровне провести остаток чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) и финишировал на третьей строчке. Хотя до зимнего перерыва имел шансы на золотые медали.

«Ростов» — еще один участник турнира, который поучаствует в нем второй год подряд. В прошлый раз команда уступила соперникам во всех матчах. Однако, в отличие от «Спартака», весной клуб играл стабильно и сумел финишировать в РПЛ на четвертой строчке, что для «Ростова» является одним из лучших показателей в истории чемпионатов России.

«Шабаб Аль-Ахли», которым руководит бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, является действующим чемпионом ОАЭ. На турнире команда выступит впервые. Клуб является восьмикратным чемпионом страны, а в 2015 году доходил до финала Азиатской Лиги чемпионов.

«Кайрат», в свою очередь, один из самых известных и успешных клубов Казахстана. Команда три раза становилась чемпионом страны. Успехи команды в последние годы связаны с приходом в 2012 году на пост председателя наблюдательного совета футбольного клуба Кайрата Боранбаева, который также является одним из крупнейших бизнесменов страны.

Интриги турнира

После начала военных действий на Украине российские сборные и клубы были отстранены от всех международных соревнований. Клубы, в частности, не выступают ни в каких турнирах, кроме домашних — чемпионата России и национального Кубка. В этом турнире «Ростов» и «Спартак», хоть и на товарищеских соревнованиях, но все же сыграют с иностранными клубами, которые являются одними из сильнейших в своих национальных первенствах.

Также Зимний кубок РПЛ примечателен тем, что впервые за 16 лет за границей продадут билеты на футбольный турнир, организатором и участником которого выступает российская сторона. Последним таким турниром был Кубок «Первого канала» в 2008 году. Телеканал проводил соревнования совместно с фондом Романа Абрамовича «Национальная академия футбола» в Израиле. С тех пор на товарищеские турниры в межсезонье можно было ходить бесплатно.

За кем следить на турнире

Еще одной интригой турнира является выступление «Спартака», который в РПЛ на зимний перерыв ушел на пятом месте. Генеральный директор клуба Олег Малышев назвал промежуточные результаты команды неудовлетворительными. Еще осенью возникали слухи о возможном уходе главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

СМИ называли кандидатами на смену испанскому специалисту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и Станислава Черчесова, который пока находится без команды. В январском интервью «РБК Спорт» Малышев отметил, что команда должна улучшить свои результаты, а комментируя возможную отставку Абаскаля, заявил, что у клуба «должен быть план Б».

В четверг Абаскаль сравнил свою ситуацию с работой пилота. «Если есть недовольство, то увольняется пилот проекта. А если есть возможность продолжать работу, то мы продолжаем вести наш проект вперед», — сказал он.