Сборная Узбекистана проиграла Катару в 1/4 финала Кубка Азии в серии пенальти

Сборная Узбекистана проиграла в 1/4 финала Кубка Азии в серии пенальти

Основное и дополнительное время матча против хозяев турнира и действующих чемпионов Азии сборной Катара завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти катарцы победили — 3:2

Фото: Adam Nurkiewicz / Getty Images

Футболисты сборной Узбекистана проиграли команде Катара в серии пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Катар вышел вперед на 27-й минуте из-за автогола голкипера Уткира Юсупова. Хасан Аль-Хайдос дошел до лицевой линии и прострелил во вратарскую с нулевого угла. Мяч попал во вратаря и влетел в ворота.

Узбекистан смог сравнять счет во втором тайме — отличился Одилджон Хамробеков (59-я минута).

В серии пенальти сильнее оказались катарцы — 3:2.

Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев вышел в основном составе и был заменен на 114-й минуте.

Лучший результат Узбекистана на Кубке Азии — четвертое место в 2011 году. Сборная Катара выиграла прошлый турнир в 2019 году.

Катар в полуфинале сыграет против сборной Ирана. В другом матче 1/2 финала встретятся Иордания и Южная Корея.

Кубок Азии завершится 10 февраля.