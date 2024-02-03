Сборная Узбекистана проиграла в 1/4 финала Кубка Азии в серии пенальти
Футболисты сборной Узбекистана проиграли команде Катара в серии пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Катар вышел вперед на 27-й минуте из-за автогола голкипера Уткира Юсупова. Хасан Аль-Хайдос дошел до лицевой линии и прострелил во вратарскую с нулевого угла. Мяч попал во вратаря и влетел в ворота.
Узбекистан смог сравнять счет во втором тайме — отличился Одилджон Хамробеков (59-я минута).
В серии пенальти сильнее оказались катарцы — 3:2.
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев вышел в основном составе и был заменен на 114-й минуте.
Лучший результат Узбекистана на Кубке Азии — четвертое место в 2011 году. Сборная Катара выиграла прошлый турнир в 2019 году.
Катар в полуфинале сыграет против сборной Ирана. В другом матче 1/2 финала встретятся Иордания и Южная Корея.
Кубок Азии завершится 10 февраля.
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