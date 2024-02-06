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Россиянка проиграла 156-й ракетке мира на старте турнира WTA в Абу-Даби

Кудерметова сенсационно проиграла 156-й ракетке мира на турнире WTA в Абу-Даби
Третья ракетка России Вероника Кудерметова в первом круге неожиданно уступила британке Хезер Уотсон
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Абу-Даби.

В первом матче 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под девятым номером, уступила британке Хезер Уотсон, 156-й ракетке мира, со счетом 3:6, 5:7.

В следующем матче Уотсон сыграет против испанки Кристины Бучи (74-й номер рейтинга WTA).

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Кудерметова — 16-я ракетка мира и третья в России. На ее счету два титула WTA.

Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.

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теннис Вероника Кудерметова
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