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Сестра Мирры Андреевой выиграла первый матч на турнире WTA в Румынии

Сестра Мирры Андреевой вышла во второй круг на турнире WTA в Клуж-Напоке
Эрика Андреева в первом круге в Клуж-Напоке без проблем победила румынку Анку-Алексию Тодони. Следующей соперницей 19-летней россиянки станет еще одна представительница Румынии — Ана Богдан
Эрика Андреева
Эрика Андреева (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker)

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA в румынском городе Клуж-Напока.

В первом круге 19-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, победила румынку Анку-Алексию Тодони, 230-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

19-летняя Тодони проводила дебютный матч в основной сетке на турнире WTA.

В следующем матче Андреева сыграет против еще одной румынки — Аны Богдан (65-й номер рейтинга WTA).

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На прошлой неделе Андреева в первом круге в австрийском Линце уступила Даяне Ястремской, полуфиналистке недавнего Australian Open

Эрика Андреева занимает 112-е место в рейтинге WTA. Она является старшей сестрой одной из самых талантливых теннисисток России, 16-летней Мирры Андреевой, 35-й ракетки мира.

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Турнир в Клуж-Напоке завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €267 тыс.

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