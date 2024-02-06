Сестра Мирры Андреевой выиграла первый матч на турнире WTA в Румынии
Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA в румынском городе Клуж-Напока.
В первом круге 19-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, победила румынку Анку-Алексию Тодони, 230-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
19-летняя Тодони проводила дебютный матч в основной сетке на турнире WTA.
В следующем матче Андреева сыграет против еще одной румынки — Аны Богдан (65-й номер рейтинга WTA).
На прошлой неделе Андреева в первом круге в австрийском Линце уступила Даяне Ястремской, полуфиналистке недавнего Australian Open
Эрика Андреева занимает 112-е место в рейтинге WTA. Она является старшей сестрой одной из самых талантливых теннисисток России, 16-летней Мирры Андреевой, 35-й ракетки мира.
Турнир в Клуж-Напоке завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €267 тыс.
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