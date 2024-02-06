Медведев сыграет в новом турнире в Эр-Рияде, где получит минимум $1,5 млн
Первая ракетка мира серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев (третий номер рейтинга ATP) сыграют в крупном выставочном турнире, который пройдет в октябре в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает Associated Press.
В турнире также сыграют испанцы Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) и Рафаэль Надаль, победитель недавнего Australian Open итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне.
Соревнования получили название 6 Kings Slam. Все игроки, кроме Руне, выиграли хотя бы один титул на турнирах «Большого шлема». Рекорд принадлежит Джоковичу (24 титула), за ним следует Надаль (22), у Алькараса — два титула, а у Синнера и Медведева — по одному.
Как сообщает The Telegraph, победитель мини-турнира сможет получить до $6 млн призовых, каждому гарантировано по $1,5 млн просто за участие. Синнер за победу на Australian Open в этом году получил чуть больше $2 млн.
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