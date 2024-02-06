Даниил Медведев сыграет в новом турнире в Эр-Рияде, где получит минимум $1,5 млн

Медведев сыграет в новом турнире в Эр-Рияде, где получит минимум $1,5 млн

В выставочном турнире под названием 6 Kings Slam в том числе примут участие Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Игроки гарантированно получат по $1,5 млн, подобные суммы можно выиграть, только выйдя в финал турниров «Большого шлема»

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев (третий номер рейтинга ATP) сыграют в крупном выставочном турнире, который пройдет в октябре в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает Associated Press.

В турнире также сыграют испанцы Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) и Рафаэль Надаль, победитель недавнего Australian Open итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне.

Соревнования получили название 6 Kings Slam. Все игроки, кроме Руне, выиграли хотя бы один титул на турнирах «Большого шлема». Рекорд принадлежит Джоковичу (24 титула), за ним следует Надаль (22), у Алькараса — два титула, а у Синнера и Медведева — по одному.

Как сообщает The Telegraph, победитель мини-турнира сможет получить до $6 млн призовых, каждому гарантировано по $1,5 млн просто за участие. Синнер за победу на Australian Open в этом году получил чуть больше $2 млн.