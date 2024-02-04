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Российская теннисистка в 19 лет выиграла первый турнир WTA в карьере

Российская теннисистка Шнайдер в 19 лет выиграла турнир WTA в Хуахине
В финале турнира в Хуахине Диана Шнайдер обыграла действующую чемпионку Чжу Линь в трех сетах — 6:3, 2:6, 6:1. Россиянка второй раз за полгода играла в финале турнира WTA
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Schreyer / imago / Global Look Press)

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 108-е место в мировом рейтинге, победила на турнире в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом почти $270 тыс.

В финале 19-летняя Шнайдер встречалась с китаянкой Чжу Линь (45-я) и выиграла со счетом 6:3, 2:6, 6:1. Матч продолжался два часа.

Шнайдер ранее ни разу не выигрывала турниры WTA, в прошлом году она дошла до второго круга на Australian Open и «Ролан Гаррос».

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Россиянка второй раз в карьере играла в финале турнира WTA — в сентябре прошлого года она дошла до решающего матча соревнований в китайском Нинбо, где уступила туниске Онс Жабер, после чего поднялась на рекордное для себя 60-е место в рейтинге.

Чжу Линь победила в Хуахине в прошлом году.

За победу в Хуахине Шнайдер получит 250 рейтинговых очков и более $36 тыс. призовых и вернется в топ-100.

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