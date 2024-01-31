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Сестра Мирры Андреевой проиграла украинке на турнире WTA в Австрии

Сестра Мирры Андреевой проиграла украинке Ястремской на турнире WTA в Австрии
Эрика Андреева в первом круге в Линце уступила Даяне Ястремской, полуфиналистке недавнего Australian Open
Эрика Андреева
Эрика Андреева (Фото: Rob Prange / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира WTA в австрийском Линце.

В первом круге 19-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила украинке Даяне Ястремской, 29-й ракетке мира, со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 2:6.

В следующем матче Ястремская, которая на недавнем Australian Open дошла до полуфинала, сыграет против хорватки Донны Векич.

Россиянка успешно начала защиту титула на турнире WTA в Австрии
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Анастасия Потапова

Эрика Андреева занимает 111-е место в рейтинге WTA. Она является старшей сестрой одной из самых талантливых теннисисток России, 16-летней Мирры Андреевой, 35-й ракетки мира.

Турнир в Линце завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс. В прошлом году турнир выиграла россиянка Анастасия Потапова.

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