Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии

Фото: abff.by

Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии. Об этом сообщается на сайте федерации футбола страны.

На этом посту 48-летний специалист сменил испанца Карлоса Алоса, который покинул команду в декабре.

Алос руководил сборной с лета 2023 года. За этот период сборная провела 26 матчей, одержав лишь шесть побед при десяти ничьих и десяти поражениях. В отборочном турнире ЧМ-2026 белорусы заняли последнее место в своей группе.

Последним местом работы Гончаренко был «Пари НН», из которого его уволили в июне 2025 года.

В позапрошлом сезоне Гончаренко вылетел из РПЛ с екатеринбургским «Уралом», но вскоре возглавил «Пари НН».

В России белорусский специалист ранее тренировал краснодарскую «Кубань», московский ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар». С ЦСКА он выиграл Суперкубок России (2018) и дважды был серебряным призером чемпионата России (2016/17, 2017/18).