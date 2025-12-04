 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,41 x 4,9 2 7,1 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,4 x 3,2 2 2,35 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,77 x 3,85 2 4,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,15 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,4 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4,1 x 4,5 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Сборная Белоруссии по футболу расторгла контракт с испанским тренером

Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу
Карлос Алос возглавлял команду с лета 2023 года, она за это время выиграла шесть матчей из 26, а в отборочном турнире ЧМ-2026 заняла последнее место в группе. Нового тренера пока не назвали
Карлос Алос&nbsp;
Карлос Алос  (Фото: АБФФ)

Испанец Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии. Как сообщается на сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ), контракт с 50-летним специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон.

Алос руководил командой с лета 2023 года. За этот период сборная провела 26 матчей, одержав лишь шесть побед при десяти ничьих и десяти поражениях.

В октябре белорусы досрочно потеряли шансы на участие в чемпионате мира, заняв последнее место в группе С.

Алос на протяжении карьеры работал с юношеской сборной Казахстана, «Кайратом» (выиграл Кубок Казахстана в 2017-м), сборной Руанды и другими командами.

В отличие от команды России, ФИФА и УЕФА не отстраняли сборную Белоруссии, но она должна играть на нейтральном поле и без зрителей.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная Белоруссии по футболу
Материалы по теме
Тренера «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест «Спартаку»
Спорт
Слуцкого номинировали на приз тренеру года в Китае
Спорт
Клуб КХЛ объявил об уходе пропустившего месяц из-за болезни тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 16:50
Цены на газ в Европе обновили минимум за 1,5 года на фоне переговоров Инвестиции, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Нарендра Моди лично встретил Путина у трапа самолета на авиабазе Палам Политика, 16:51
«МегаФон» проанализировал тренды российского делового туризма Пресс-релиз, 16:49
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Капитан «Локомотива» заплатит ₽100 тыс. за ругань с фанатами «Спартака» Спорт, 16:36
Pantone назвал цвет 2026 года Общество, 16:34
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 16:32
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию Политика, 16:31
Путин прилетел в Индию. Видео Политика, 16:28
Премьер-министр Индии прибыл на авиабазу Палам встречать Путина Политика, 16:28
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Больше не нужно стремиться в топ-10 выдачи: как бренду угодить нейросети Образование, 16:24
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19