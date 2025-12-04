Сборная Белоруссии по футболу расторгла контракт с испанским тренером
Испанец Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии. Как сообщается на сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ), контракт с 50-летним специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон.
Алос руководил командой с лета 2023 года. За этот период сборная провела 26 матчей, одержав лишь шесть побед при десяти ничьих и десяти поражениях.
В октябре белорусы досрочно потеряли шансы на участие в чемпионате мира, заняв последнее место в группе С.
Алос на протяжении карьеры работал с юношеской сборной Казахстана, «Кайратом» (выиграл Кубок Казахстана в 2017-м), сборной Руанды и другими командами.
В отличие от команды России, ФИФА и УЕФА не отстраняли сборную Белоруссии, но она должна играть на нейтральном поле и без зрителей.
