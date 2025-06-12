Гончаренко уволили из «Пари НН»
Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Пари НН», сообщила пресс-служба нижегородского клуба РПЛ.
Также команду покинут члены тренерского штаба Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.
В прошедшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а в стыковых матчах уступил «Сочи» из Первой лиги. Команда еще может сохранить место в элите, заменив подмосковные «Химки», которые не получили лицензию на выступление в РПЛ. Окончательное решение по этому поводу примет исполком РФС.
Ранее общее собрание клубов РПЛ рекомендовало оставить «Пари НН» в высшем дивизионе на следующий сезон, большинство клубов Первой лиги также выступили за участие «Пари НН» в РПЛ.
В прошлом сезоне Гончаренко вылетел из высшего дивизиона с екатеринбургским «Уралом», но вскоре возглавил «Пари НН».
В России 48-летний белорусский специалист ранее тренировал краснодарскую «Кубань», московский ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар». С ЦСКА он выиграл Суперкубок России (2018) и дважды был серебряным призером чемпионата России (2016/17, 2017/18).
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