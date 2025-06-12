 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,07 x 4,5 2 3,1 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,41 x 59 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7,8 x 4,6 2 1,35 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Гончаренко уволили из «Пари НН»

Виктора Гончаренко уволили из «Пари НН»
«Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи», но еще может сохранить место в РПЛ, заменив «Химки». Нижегородский клуб сообщил, что расторг контракт с Гончаренко, команду также покинут его помощники
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Пари НН», сообщила пресс-служба нижегородского клуба РПЛ.

Также команду покинут члены тренерского штаба Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

В прошедшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а в стыковых матчах уступил «Сочи» из Первой лиги. Команда еще может сохранить место в элите, заменив подмосковные «Химки», которые не получили лицензию на выступление в РПЛ. Окончательное решение по этому поводу примет исполком РФС.

Ранее общее собрание клубов РПЛ рекомендовало оставить «Пари НН» в высшем дивизионе на следующий сезон, большинство клубов Первой лиги также выступили за участие «Пари НН» в РПЛ.

В прошлом сезоне Гончаренко вылетел из высшего дивизиона с екатеринбургским «Уралом», но вскоре возглавил «Пари НН».

В России 48-летний белорусский специалист ранее тренировал краснодарскую «Кубань», московский ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар». С ЦСКА он выиграл Суперкубок России (2018) и дважды был серебряным призером чемпионата России (2016/17, 2017/18).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко, Анна Сатдинова
Футбол ФК Пари Нижний Новгород Виктор Гончаренко
Материалы по теме
Большинство клубов Первой лиги выступили за участие «Пари НН» в РПЛ
Спорт
В «Зените» объяснили, почему были против сохранения «Пари НН» места в РПЛ
Спорт
Клубы РПЛ рекомендовали РФС оставить «Пари НН» в премьер-лиге
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Первая катастрофа самолета Boeing 787 Dreamliner. Фотогалерея Общество, 19:48 
Самолет с вернувшимися из плена российскими военными сел в Подмосковье Общество, 19:44
Зеленский сообщил о возвращении тяжелораненых украинских солдат из плена Политика, 19:39
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
В Кремле оценили поздравление Рубио с Днем России Политика, 19:28
Кадыров назвал Чечню первым победившим международный терроризм регионом Политика, 19:17
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Китай начнет массово производить самые большие самолеты-амфибии в мире Политика, 19:10
WSJ назвала майские территориальные приобретения России почти рекордными Политика, 19:01
Писториус отверг рассмотрение поставок ракет Taurus Украине Политика, 18:53
Трамвай загорелся на Суворовской площади в Петербурге. Видео Общество, 18:49
Гончаренко уволили из «Пари НН» Спорт, 18:41
Российский чемпион Олимпиады по борьбе потерял две медали ЧМ за допинг Спорт, 18:36
Более 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии Общество, 18:27