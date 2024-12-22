Потанин призвал IIHF сначала извиниться, а потом допускать сборную России

Потанин: пусть IIHF сначала извинится, а потом уже приглашает сборную России

Глава «Норникеля» назвал унизительной ситуацию с ожиданием допуска от IIHF, поскольку Россия является одной из ведущих хоккейных стран. Он также заявил, что пока трудно рассчитывать на потепление к России со стороны IIHF

Владимир Потанин (Фото: Роман Наумов / Ura.ru / ТАСС)

Сборная России по хоккею должна вернуться на международную арену «с высоко поднятой головой», и перед ней должны извиниться, заявил «Матч ТВ» Владимир Потанин, президент «Норникеля» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги.

На вопрос о том, верит ли он в потепление к России со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) и допуск на Олимпиаду, Потанин заявил, что трудно на это всерьез рассчитывать, пока соответствующее решение не подтверждено.

«И вообще, ситуация несколько унизительная, будто мы ждем манны небесной. Россия — одна из ведущих хоккейных школ в мире. А мы ждем приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно нас допустить или нет», — сказал Потанин.

По его словам, сначала перед российскими спортсменами нужно извиниться за то, «когда мучили нас без флага и гимна», а потом пусть приглашают.

Гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов в начале декабря сообщил, что решение по участию в Олимпиаде будет в феврале или марте, но россиянам пока никто не предлагает вернуться ни на каких условиях.

Сборные России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.