 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Потанин призвал IIHF сначала извиниться, а потом допускать сборную России

Потанин: пусть IIHF сначала извинится, а потом уже приглашает сборную России
Глава «Норникеля» назвал унизительной ситуацию с ожиданием допуска от IIHF, поскольку Россия является одной из ведущих хоккейных стран. Он также заявил, что пока трудно рассчитывать на потепление к России со стороны IIHF
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Роман Наумов / Ura.ru / ТАСС)

Сборная России по хоккею должна вернуться на международную арену «с высоко поднятой головой», и перед ней должны извиниться, заявил «Матч ТВ» Владимир Потанин, президент «Норникеля» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги.

На вопрос о том, верит ли он в потепление к России со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) и допуск на Олимпиаду, Потанин заявил, что трудно на это всерьез рассчитывать, пока соответствующее решение не подтверждено.

«И вообще, ситуация несколько унизительная, будто мы ждем манны небесной. Россия — одна из ведущих хоккейных школ в мире. А мы ждем приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно нас допустить или нет», — сказал Потанин.

По его словам, сначала перед российскими спортсменами нужно извиниться за то, «когда мучили нас без флага и гимна», а потом пусть приглашают.

Третьяк исключил скорое возвращение сборной России на турниры IIHF
Спорт
Владислав Третьяк

Гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов в начале декабря сообщил, что решение по участию в Олимпиаде будет в феврале или марте, но россиянам пока никто не предлагает вернуться ни на каких условиях.

Сборные России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) сборная России по хоккею
Материалы по теме
Глава IIHF допустил, что Овечкин так и не сможет побить рекорд Гретцки
Спорт
В Финляндии возмутились вторым местом сборной России в рейтинге IIHF
Спорт
В ФХР сообщили, что сборную России нельзя будет дозаявить на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Хуситы заявили, что это они сбили истребитель США над Красным моремПолитика, 20:43
Гол и пас Мбаппе помогли «Реалу» победить «Севилью»Спорт, 20:43
На юге Бразилии частный самолет рухнул на жилые кварталыОбщество, 20:41
Топливо в убыток: как стать крупным игроком на рынке нефтепродуктовРБК и Альфа-Лизинг, 20:29
Потанин призвал IIHF сначала извиниться, а потом допускать сборную РоссииСпорт, 20:25
BMW сообщила о пресечении канала экспорта люксовых автомобилей в РоссиюБизнес, 20:23
Глава МИД Турции заявил о необходимости снять санкции с СирииПолитика, 20:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Telegraph рассказала о строительстве «балтийского хребта» НАТО в ТаллинеПолитика, 19:55
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 19:45
На Кубани от загрязнения нефтепродуктами очистили более 39 км берегаОбщество, 19:44
«Спартак» победил минское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в ТашкентеСпорт, 19:41
В Кремле началась встреча Путина и премьера Словакии ФицоПолитика, 19:33
Министр обороны Польши объяснил, почему не сбивали российские дроныПолитика, 19:27
Команда Андрея Рублева выиграла выставочный турнир World Tennis LeagueСпорт, 19:26