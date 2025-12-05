 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Международная федерация баскетбола снова продлила отстранение России

FIBA еще в марте 2022 года отстранила российские и белорусские сборные и клубы, после чего еще несколько раз продлевала отстранение. Теперь оно продолжится до заседания исполнительного комитета FIBA в середине февраля 2026 года
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских и белорусских команд в соревнованиях под эгидой FIBA. Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение было принято на заседании центрального совета FIBA, которое прошло в Швейцарии.

«Центральный совет принял решение сохранить текущий статус России и Белоруссии до заседания исполнительного комитета FIBA в середине февраля 2026 года, которое состоится после сессии МОК в Милане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что центральный совет также подтвердил, что, «когда позволит ситуация, FIBA будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков обеих федераций в Олимпийских играх 2028 года, учитывая невозможность участия в крупных турнирах FIBA 2026 и 2027 годов, где уже идет квалификационный отбор».

В марте 2022 года FIBA отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. После этого отстранение неоднократно продлевалось.

В частности, сборная России не смогла сыграть в отборочном турнире на Олимпиаду-2024.

В Кремле отстранение российских спортсменов от международных соревнований считают дискриминацией.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Баскетбол Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранение спортсменов
