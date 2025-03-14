Международная федерация баскетбола вновь продлила отстранение России
Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских и белорусских команд в соревнованиях под эгидой FIBA до мая 2025 года. Об этом сообщается на сайте организации.
«Статус России и Белоруссии продлен до следующего заседания центрального совета FIBA, которое состоится в мае 2025 года», — говорится в сообщении.
В марте 2022 года FIBA отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В 2023 году и 2024 году отстранение продлевалось.
В частности, сборная России не смогла сыграть в отборочном турнире на Олимпиаду-2024.
В Кремле отстранение российских спортсменов от международных соревнований считают дискриминацией. Там отмечали, что России предстоит пройти «большой путь», чтобы создать систему соревнований в другом формате «с теми странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать».
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