Спорт⁠,
0

Блаттер раскритиковал премию мира ФИФА, которую должны вручить Трампу

Бывший глава ФИФА считает, что футбольная организация, наоборот, должна получать подобную премию, а не вручать сама
Йозеф Блаттер
Йозеф Блаттер (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер выступил с критикой решения организации учредить премию мира.

О создании премии было объявлено в ноябре. Ожидается, что 5 декабря глава ФИФА Джанни Инфантино вручит эту награду президенту США Дональду Трампу во время жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Они не должны вручать эту награду. Футбол не должен вручать премию мира. Я считаю, что это неправильно. Футбол должен, наоборот, получить такую премию от существующей организации. Но это не приходит в голову тем, кто руководит футболом», — сказал Блаттер The Telegraph.

Что не так с вручаемой Трампу премией мира ФИФА
Спорт
Президент ФИФА Джанни Инфантино дарит Дональду Трампу копию Кубка мира

Также Блаттер отметил, что не видит у Трампа интереса к футболу. «Не могу сказать, что у них [Трампа и Инфантино] не должно быть хороших дружеских отношений, но я не вижу особого интереса к футболу», — добавил бывший глава ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Решающий матч состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Дональд Трамп Джанни Инфантино
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
