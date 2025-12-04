 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В НОК Украины назвали предательством смену гражданства чемпионкой Европы

Глава НОК Украины назвал предательством смену гражданства чемпионкой Европы
Уроженка Луганска София Лыскун решила выступать за Россию в прыжках в воду. Вадим Гутцайт заявил, что эта новость не укладывается у него в голове
София Лыскун
София Лыскун (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил изданию «Чемпион», что был неприятно удивлен решением прыгуньи в воду Софии Лыскун сменить гражданство на российское.

Уроженка Луганска ранее заявила, что приняла такое решение ради профессионального роста и из-за отсутствия поддержки.

«Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство! У меня это не укладывается в голове», — сказал Гутцайт.

По его словам, спортсменке помогало и государство, и федерация, у нее не было проблем с финансированием, а «что или кто повлиял на ее решение, еще предстоит выяснить».

Украинская чемпионка Европы по прыжкам в воду решила выступать за Россию
Спорт
София Лыскун

На счету Лыскун серебро чемпионата мира 2022 года (10-метровая вышка, микст), четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды на чемпионатах Европы. Также она принимала участие в двух последних Олимпиадах.

Сборную России по прыжкам в воду в январе возглавила Ольга Феоктистова — выпускница Луганского государственного педагогического института.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
смена гражданства прыжки в воду
