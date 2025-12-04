В НОК Украины назвали предательством смену гражданства чемпионкой Европы
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил изданию «Чемпион», что был неприятно удивлен решением прыгуньи в воду Софии Лыскун сменить гражданство на российское.
Уроженка Луганска ранее заявила, что приняла такое решение ради профессионального роста и из-за отсутствия поддержки.
«Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство! У меня это не укладывается в голове», — сказал Гутцайт.
По его словам, спортсменке помогало и государство, и федерация, у нее не было проблем с финансированием, а «что или кто повлиял на ее решение, еще предстоит выяснить».
На счету Лыскун серебро чемпионата мира 2022 года (10-метровая вышка, микст), четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды на чемпионатах Европы. Также она принимала участие в двух последних Олимпиадах.
Сборную России по прыжкам в воду в январе возглавила Ольга Феоктистова — выпускница Луганского государственного педагогического института.
