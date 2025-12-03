 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,3 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,35 x 3,2 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,9 x 50 2 1,94 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,77 x 3,8 2 4,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,4 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Украинская чемпионка Европы по прыжкам в воду решила выступать за Россию

Украинская чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун решила выступать за Россию
23-летняя София Лыскун, уроженка Луганска, переехала в Россию и собирается выступать за сборную страны
София Лыскун
София Лыскун (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Чемпионка Европы в прыжках в воду София Лыскун сменила украинское спортивное гражданство на российское. Об этом 23-летняя спортсменка рассказала в интервью газете «Донецкий Кряж».

«Я планирую выступать за сборную России. Мне нужно сначала выступить на чемпионате России, показать результат. Только так этого и добиваются», — рассказала Лыскун (цитата по «Донецк Медиа»).

Спортсменка отметила, что после завершения карьеры найдет чем заняться в России. «Я уже работала тренером на Украине, подрабатывала. Занималась с детьми четырех-пяти лет: кто-то со мной поплыл, кто-то научился прыгать. Мне это нравится. Специфика знакома», — добавила она.

По словам Лыскун, она обсуждала свой переход с главным тренером сборной России по прыжкам в воду. С 24 января 2025 года эту должность занимает выпускница Луганского государственного педагогического института им. Шевченко, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России Ольга Феоктистова.

Также спортсменка рассказала, что в последние годы в украинском спорте осознала, что больше не растет, а поддержки не было. «В итоге я поняла окончательно: это игра в одни ворота. Меня никто не поддерживает — наоборот, усугубляют и психологическое состояние, и вообще всю ситуацию», — сказала Лыскун.

Спортсменка родилась в Луганске. На ее счету серебро чемпионата мира 2022 года (10-метровая вышка, микст), четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды на чемпионатах Европы. Также она принимала участие в двух последних Олимпиадах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
прыжки в воду смена гражданства Украина Россия
Материалы по теме
Сменившая гражданство России пловчиха лишилась 50% зарплаты в Казахстане
Спорт
Мамиашвили пообещал исключить «немотивированную» смену гражданства борцов
Спорт
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко стала второй на этапе Гран-при
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 22:19 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 22:19
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Стартовал самый продолжительный авиарейс в мире Общество, 22:20
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу и властям Украины о встрече с Путиным Политика, 21:57
Собянин пообещал, что в Москве не запретят электросамокаты Общество, 21:47
Международная федерация гандбола собралась допустить россиян в 2026 году Спорт, 21:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Reuters узнал о реакции Бельгии на обещания ЕС по репарационному кредиту Политика, 21:39
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Гусев извинился перед Карпиным за слова о подготовке игроков «Динамо» Спорт, 21:22
Как зять Трампа занялся Украиной и почему его методы считают спорными Политика, 21:18
Путин вручил награду «Волонтер года» Общество, 21:12