Украинская чемпионка Европы по прыжкам в воду решила выступать за Россию

23-летняя София Лыскун, уроженка Луганска, переехала в Россию и собирается выступать за сборную страны

София Лыскун (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Чемпионка Европы в прыжках в воду София Лыскун сменила украинское спортивное гражданство на российское. Об этом 23-летняя спортсменка рассказала в интервью газете «Донецкий Кряж».

«Я планирую выступать за сборную России. Мне нужно сначала выступить на чемпионате России, показать результат. Только так этого и добиваются», — рассказала Лыскун (цитата по «Донецк Медиа»).

Спортсменка отметила, что после завершения карьеры найдет чем заняться в России. «Я уже работала тренером на Украине, подрабатывала. Занималась с детьми четырех-пяти лет: кто-то со мной поплыл, кто-то научился прыгать. Мне это нравится. Специфика знакома», — добавила она.

По словам Лыскун, она обсуждала свой переход с главным тренером сборной России по прыжкам в воду. С 24 января 2025 года эту должность занимает выпускница Луганского государственного педагогического института им. Шевченко, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России Ольга Феоктистова.

Также спортсменка рассказала, что в последние годы в украинском спорте осознала, что больше не растет, а поддержки не было. «В итоге я поняла окончательно: это игра в одни ворота. Меня никто не поддерживает — наоборот, усугубляют и психологическое состояние, и вообще всю ситуацию», — сказала Лыскун.

Спортсменка родилась в Луганске. На ее счету серебро чемпионата мира 2022 года (10-метровая вышка, микст), четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды на чемпионатах Европы. Также она принимала участие в двух последних Олимпиадах.