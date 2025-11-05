«Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Встреча завершилась со счетом 3:1. Победный гол на 84-й минуте забил 21-летний форвард Ульви Бабаев

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» в гостях обыграли петербургский «Зенит» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ».

В составе гостей голы забили Иван Сергеев (53-я минута), Ульви Бабаев (84-я минута) и Константин Тюкавин (90+4). У хозяев отличился Педро (76).

Ответная игра пройдет в Москве 27 ноября.

В 1/4 финала в «пути РПЛ» также играют «Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — «Оренбург» (первый матч — 3:1) и «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА (1:0).

Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).