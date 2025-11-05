 Перейти к основному контенту
Реклама
ЦСКА проиграл в первом матче 1/4 финала Кубка России из-за пенальти

ЦСКА проиграл махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России
Ражаб Магомедов принес победу махачкалинскому «Динамо». Ответная игра пройдет 26 ноября
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Футболисты московского ЦСКА в гостях проиграли махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ».

Единственный гол в компенсированное к первому тайму время (45+5) с пенальти забил Ражаб Магомедов.

Ответная игра пройдет в Москве 26 ноября.

В 1/4 финала в «пути РПЛ» также сыграют «Спартак» — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» (Москва) и «Краснодар» — «Оренбург» (первый матч — 3:1).

Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу ФК ЦСКА ФК Динамо Махачкала
