«Краснодар» вырвал победу в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Краснодар» вырвал победу в 1/4 финала Кубка России, дважды забив в концовке

Встреча против «Оренбурга» завершилась со счетом 3:1, дубль в концовке сделал Джон Кордоба. Ответная игра пройдет 26 ноября

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» в гостях обыграли «Оренбург» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ».

В составе победителей голы забили Данила Козлов (12-я минута) и Джон Кордоба (88, 90+5). У проигравших отличился Максим Савельев (9).

Ответная игра пройдет в Краснодаре 26 ноября.

В 1/4 финала в «пути РПЛ» также сыграют «Спартак» — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА.

Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).