Реклама
Спорт⁠,
0

Рудковская сообщила, когда сын возобновит тренировки после болезни

Рудковская: «Врачи сказали сыну четыре дня отлежаться, потом выйдет на лед»
К 12-летнему Александру Плющенко вызывали скорую после того, как он больным катался на шоу отца. По словам Рудковской, врачи рекомендовали «отлежаться», а на следующей неделе он сможет возобновить тренировки
Александр Плющенко
Александр Плющенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр сможет возобновить тренировки через несколько дней, пока врачи рекомендовали покой, сообщила Sport24 его мать Яна Рудковская.

«Мы приехали в Москву, пока температура Саши 37,1. Он себя чувствует хорошо. Врачи сказали 3–4 дня обязательно отлежаться. После этого, если будет хорошая температура, выйдет на тренировки, будет в строю», — рассказала Рудковская.

По словам Рудковской, врачи пока не могут понять, что это за вирус, потому что он дает только высокую температуру. «Горло не болит, насморка нет. Только температура и тошнота. У него и у нас взяли все анализы, но говорят, что это какая-то мутирующая форма ротавируса, поэтому сложно определить. Из нас всех заболел только Саша», — добавила она.

Рудковская отметила, что до понедельника он будет восстанавливаться. «Саша очень переживает, что пропускает турнир во Владимире. Он очень к нему готовился», — заключила она.

Плющенко в понедельник, 3 ноября, отметил 43-летие, выступая в своем шоу «Спящая красавица». Его 12-летний сын Александр исполнял роль Принца. Плющенко-старший после шоу сказал, что в ночь перед выступлением у сына была высокая температура и плохое самочувствие, но его некем было заменить. «СЭ» и Sport24 написали, что сына фигуриста увезли в больницу. На следующий день Плющенко-младший рассказал, что с ним уже все хорошо и скорая в больницу его не увозила, а только приехала осмотреть. По его словам, решение кататься в шоу с температурой он принял сам, чтобы не подводить отца.

Рудковская сообщила, когда сын возобновит тренировки после болезни
Video

Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Евгений Плющенко Яна Рудковская
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
