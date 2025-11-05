Рудковская сообщила, когда сын возобновит тренировки после болезни

К 12-летнему Александру Плющенко вызывали скорую после того, как он больным катался на шоу отца. По словам Рудковской, врачи рекомендовали «отлежаться», а на следующей неделе он сможет возобновить тренировки

Александр Плющенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр сможет возобновить тренировки через несколько дней, пока врачи рекомендовали покой, сообщила Sport24 его мать Яна Рудковская.

«Мы приехали в Москву, пока температура Саши 37,1. Он себя чувствует хорошо. Врачи сказали 3–4 дня обязательно отлежаться. После этого, если будет хорошая температура, выйдет на тренировки, будет в строю», — рассказала Рудковская.

По словам Рудковской, врачи пока не могут понять, что это за вирус, потому что он дает только высокую температуру. «Горло не болит, насморка нет. Только температура и тошнота. У него и у нас взяли все анализы, но говорят, что это какая-то мутирующая форма ротавируса, поэтому сложно определить. Из нас всех заболел только Саша», — добавила она.

Рудковская отметила, что до понедельника он будет восстанавливаться. «Саша очень переживает, что пропускает турнир во Владимире. Он очень к нему готовился», — заключила она.

Плющенко в понедельник, 3 ноября, отметил 43-летие, выступая в своем шоу «Спящая красавица». Его 12-летний сын Александр исполнял роль Принца. Плющенко-старший после шоу сказал, что в ночь перед выступлением у сына была высокая температура и плохое самочувствие, но его некем было заменить. «СЭ» и Sport24 написали, что сына фигуриста увезли в больницу. На следующий день Плющенко-младший рассказал, что с ним уже все хорошо и скорая в больницу его не увозила, а только приехала осмотреть. По его словам, решение кататься в шоу с температурой он принял сам, чтобы не подводить отца.

