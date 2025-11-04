Сын Плющенко рассказал о своем состоянии после вызова скорой

Александр Плющенко рассказал, что с ним уже все хорошо и скорая в больницу его не увозила, а только приехала осмотреть. По его словам, решение кататься в шоу с температурой он принял сам, чтобы не подводить отца

Евгений Плющенко с сыном (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр записал видео, в котором рассказал о своем состоянии. Ролик в своем телеграм-канале выложила его мать, Яна Рудковская.

Плющенко в понедельник, 3 ноября, отметил 43-летие, выступая в своем шоу «Спящая красавица». Его 12-летний сын Александр исполнял роль Принца. Плющенко-старший после шоу сказал, что в ночь перед выступлением у сына была высокая температура и плохое самочувствие, но его некем было заменить. «СЭ» и Sport24 написали, что сына фигуриста увезли в больницу. Позднее Рудковская сообщила РБК, что сын находится под наблюдением, необходимости в госпитализации нет.

По словам Александра Плющенко, скорая его не забирала и в больнице он не лежал. «Со мной все хорошо, сейчас у меня температура 37... Все хорошо, просто скорая приехала меня осмотреть. По поводу того, что я вышел на шоу с температурой: это было лично мое решение, потому что меня некем было заменить. И тем более это был день рождения моего отца», — сказал он в видео.

Рудковская прокомментировала уже удаленное сообщение одного из телеграм-каналов с заголовком «Гном Гномыча напичкали лекарствами и заставили выйти на лед» следующим образом: «Это из серии «слышали звон, да не знают где он»!

Верьте только первоисточникам!» — написала она.

Также Рудковская рассказала Sport24, что никаких больших рисков для выступления сына в шоу не было. «Температуру сбили как могли. Саша сам принял такое решение, никто на него не влиял. Саше было тяжело, но он все откатал и сделал это здорово», — сказала Рудковская.

Она отметила, что пока точно нет понимания, что это за заболевание. «Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка. Потом его вырвало, ему стало легче и он пошел кататься. Есть подозрение, что это ротавирус», — добавила Рудковская.