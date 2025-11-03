 Перейти к основному контенту
Сына Плющенко увезли на скорой после участия в шоу отца

Сына Евгения Плющенко увезли на скорой после участия в шоу отца
Александр Плющенко исполнял в шоу роль Принца. Евгений Плющенко рассказал, что у сына была лихорадка и плохое самочувствие, но его «напичкали всякими «нурофенами» и он откатался как герой
Евгений Плющенко&nbsp;с Яной Рудковской и сыном Александром
Евгений Плющенко с Яной Рудковской и сыном Александром (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра увезли на скорой в больницу после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, сообщают «Спорт-Экспресс» и Sport24.

12-летний Плющенко-младший исполнял в шоу роль Принца. Евгений Плющенко рассказал, что у сына перед шоу всю ночь была высокая температура, его тошнило, состояние было «ужасное», но его некем было заменить.

«Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира — а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими «нурофенами», и он откатался, герой», — сказал Плющенко-старший Sport24.

Плющенко-старший в понедельник отметил 43-летие.

Его сын также выступает в одиночном катании, участвует в соревнованиях в первом спортивном разряде. В конце октября он выиграл турнир в подмосковном Наро-Фоминске, где был единственным участником.

РБК обратился за комментарием к Евгению Плющенко и его представителю.

