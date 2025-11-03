Сына Плющенко увезли на скорой после участия в шоу отца
Сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра увезли на скорой в больницу после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, сообщают «Спорт-Экспресс» и Sport24.
12-летний Плющенко-младший исполнял в шоу роль Принца. Евгений Плющенко рассказал, что у сына перед шоу всю ночь была высокая температура, его тошнило, состояние было «ужасное», но его некем было заменить.
«Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира — а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими «нурофенами», и он откатался, герой», — сказал Плющенко-старший Sport24.
Плющенко-старший в понедельник отметил 43-летие.
Его сын также выступает в одиночном катании, участвует в соревнованиях в первом спортивном разряде. В конце октября он выиграл турнир в подмосковном Наро-Фоминске, где был единственным участником.
РБК обратился за комментарием к Евгению Плющенко и его представителю.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы