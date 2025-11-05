ФБР начало расследование из-за подозрений о договорном бое на турнире UFC

Подозрение вызвал поединок Исаака Дулгаряна против Ядьера дель Валье, где явный фаворит проиграл в первом раунде. По словам главы UFC Дэйны Уайта, в промоушене сами обратились в ФБР

Дэйна Уайт (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

UFC обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) в связи с подозрениями о договорном бое на турнире в Лас-Вегасе 2 ноября. Об этом TMZ рассказал глава промоушена Дэйна Уайт.

Дело касается поединка американца Исаака Дулгаряна и кубинца Ядьера дель Валье. Американец изначально считался явным фаворитом во всех крупных букмекерских конторах, но коэффициенты падали по мере приближения к старту боя. Некоторые букмекеры даже сняли линии с этого события. Далгарян в итоге проиграл удушающим приемом в первом раунде. Накануне в UFC сообщили, что начали проверку этого поединка.

«IC 360, с которой мы работаем и которая является лучшей компанией по мониторингу ставок в индустрии, связалась с нами и сообщила, что с этим боем происходят какие-то необычные события», — рассказал Уайт.

После этого в UFC связались с бойцом и его представителем, спросив его о возможной травме или еще каких-нибудь причинах для подобных событий. По словам Уайта, Дулгарян ответил, что все нормально и пообещал «уничтожить» соперника.

Но он проиграл в первом раунде. «Первым делом мы позвонили в ФБР. Я уже дважды встречался с их представителями, вот и все. <...> А теперь вы видите, как люди говорят: «О, сотни боев расследуются». Это полная чушь и кликбейт», — добавил Уайт.

Дулгаряна исключили из ростера UFC, а его команда, Factory X, прекратила с ним сотрудничество в связи с обвинениями. «Я не говорю, что этот парень виновен. Пока нет никаких доказательств его вины, но могу сказать, что это все выглядит нехорошо», — заключил Уайт.