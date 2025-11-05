 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,59 x 4,4 2 5,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8,5 x 5,4 2 1,33 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,04 x 14 2 49 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,45 x 5,1 2 6,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,67 x 4,3 2 4,5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

ФБР начало расследование из-за подозрений о договорном бое на турнире UFC

Подозрение вызвал поединок Исаака Дулгаряна против Ядьера дель Валье, где явный фаворит проиграл в первом раунде. По словам главы UFC Дэйны Уайта, в промоушене сами обратились в ФБР
Дэйна Уайт
Дэйна Уайт (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

UFC обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) в связи с подозрениями о договорном бое на турнире в Лас-Вегасе 2 ноября. Об этом TMZ рассказал глава промоушена Дэйна Уайт.

Дело касается поединка американца Исаака Дулгаряна и кубинца Ядьера дель Валье. Американец изначально считался явным фаворитом во всех крупных букмекерских конторах, но коэффициенты падали по мере приближения к старту боя. Некоторые букмекеры даже сняли линии с этого события. Далгарян в итоге проиграл удушающим приемом в первом раунде. Накануне в UFC сообщили, что начали проверку этого поединка.

«IC 360, с которой мы работаем и которая является лучшей компанией по мониторингу ставок в индустрии, связалась с нами и сообщила, что с этим боем происходят какие-то необычные события», — рассказал Уайт.

Главного тренера клуба НБА арестовали за связанные с мафией игры в покер
Спорт
Чонси Биллапс

После этого в UFC связались с бойцом и его представителем, спросив его о возможной травме или еще каких-нибудь причинах для подобных событий. По словам Уайта, Дулгарян ответил, что все нормально и пообещал «уничтожить» соперника.

Но он проиграл в первом раунде. «Первым делом мы позвонили в ФБР. Я уже дважды встречался с их представителями, вот и все. <...> А теперь вы видите, как люди говорят: «О, сотни боев расследуются». Это полная чушь и кликбейт», — добавил Уайт.

Дулгаряна исключили из ростера UFC, а его команда, Factory X, прекратила с ним сотрудничество в связи с обвинениями. «Я не говорю, что этот парень виновен. Пока нет никаких доказательств его вины, но могу сказать, что это все выглядит нехорошо», — заключил Уайт.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC договорные матчи ФБР Дэйна Уайт
Материалы по теме
UFC начал проверку в связи с подозрением о договорном бое на турнире
Спорт
Умер тренер нескольких бывших чемпионов UFC и Bellator Дюк Руфус
Спорт
Шестой чемпионский бой с россиянином пройдет в 2025 году в UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Компания с крипторезервом продала треть биткоинов для погашения долга Крипто, 12:55
В ЦСКА рассказали о состоянии избитого в ночном клубе юного баскетболиста Спорт, 12:55
В Эстонии задержали блогера по подозрению в связях с Россией Политика, 12:53
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Дело о покушении на Симоньян и Собчак суд рассмотрит в закрытом режиме Политика, 12:45
В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон» Политика, 12:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Акции NVIDIA и Palantir упали на ставке Майкла Бьюрри против компаний Инвестиции, 12:37
Кремль заявил о большом интересе журналистов посетить зоны окружения ВСУ Политика, 12:36
В МИДе заявили об отсутствии условий для встречи Путина и Трампа Политика, 12:36
Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 12:29
Во Франции предложили не компенсировать депутатам расходы на алкоголь Вино, 12:28