Главного тренера клуба НБА арестовали за связанные с мафией игры в покер

Тренера клуба НБА «Портленд» арестовали за связанные с мафией игры в покер
ФБР провела серию задержаний по нескольким расследованиям нелегальных азартных игр. Обвиняемыми по делу проходят тренер «Портленда» Биллапс и игрок «Майами» Розье
Чонси Биллапс
Чонси Биллапс (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Главного тренера клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапса, защитника «Майами Хит» Терри Розье и еще более 30 человек задержали в четверг в рамках нескольких связанных между собой федеральных расследований нелегальных азартных игр в США, сообщил директор ФБР Кэш Патель на пресс-конференции в Бруклине, передает Reuters.

По версии обвинения, Розье был одним из нескольких инсайдеров, предоставлявших конфиденциальную информацию о предстоящих матчах криминальным партнерам, а те в свою очередь использовали подставных лиц для размещения ставок. Эта схема действовала в течение нескольких лет и принесла миллионы долларов незаконной прибыли, подчеркнул Патель.

Биллапса, включенного в Зал баскетбольной славы в прошлом году, обвиняют в содействии мошенническим играм в покер, куда участников заманивали обещаниями сыграть против знаменитостей. По данным прокуратуры, в этой схеме участвовали несколько организованных преступных группировок Нью-Йорка.

По обоим этим делам обвинения были предъявлены бывшему игроку «Кливленд Кавальерс» и помощнику тренера Дэймону Джонсу.

В НБА заявили, что Розье и Биллапс отправлены в отпуск, а лига намерена сотрудничать с правоохранительными органами. «Мы относимся к этим обвинениям со всей серьезностью, и честность игр остается нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении.

Прокуратура Бруклина ранее занималась делом экс-игрока «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера, который в 2024-м признался в том, что досрочно завершал матчи, ссылаясь на травму или самочувствие, чтобы на его статистику делали нелегальные ставки.

Анна Сатдинова
НБА Портленд ФБР Майами Хит
