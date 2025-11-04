UFC начал проверку в связи с подозрением о договорном бое на турнире
UFC начал проверку в связи с подозрением о договорном бое на турнире в Лас-Вегасе 2 ноября. Об этом говорится в заявлении промоушена, которое цитирует MMA Fighting.
Дело касается поединка американца Исаака Дулгаряна и кубинца Ядьера дель Валье. Американец изначально считался явным фаворитом во всех крупных букмекерских конторах, но коэффициенты падали по мере приближения к старту боя. Некоторые букмекеры даже сняли линии с этого события. Далгарян в итоге проиграл удушающим приемом в первом раунде.
«Как и многие профессиональные спортивные организации, UFC сотрудничает с независимой службой по контролю за ставками на наши мероприятия. Наш партнер, IC360, отслеживает ставки на каждое мероприятие UFC и проводит тщательное расследование фактов, связанных с боем Дулгаряна и дель Валье. Мы очень серьезно относимся к этим обвинениям, и наряду со здоровьем и безопасностью наших бойцов нет ничего важнее честности нашего спорта», — говорится в заявлении UFC.
После окончания боя несколько крупных букмекерских контор, например William Hill и Caesar’s Sportsbooks, предложили вернуть деньги клиентам, сделавшим ставки на этот бой.
