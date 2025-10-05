«Спартак» крупно проиграл «Металлургу» в КХЛ
Московский «Спартак» второй раз с начала сезона уступил одному из лидеров Восточной конференции КХЛ магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6.
У хозяев голы на счету Данила Пивчулина (16-я минута) и Павла Порядина (60).
У гостей по дублю сделали Роман Канцеров (6, 18) и Никита Михайлис (30, 49), по шайбе забросили Даниил Вовченко (26) и Руслан Исхаков (52). Михайлис также сделал две голевые передачи.
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин одержал 300-ю победу в КХЛ. Форвард гостей Владимир Ткачев, отметивший в воскресенье 30-летие, набрал 400-е очко в КХЛ, у него восемь передач в семи последних матчах.
23 сентября «красно-белые» проиграли «Металлургу» в Магнитогорске со счетом 2:3 (в овертайме).
В другом матче новосибирская «Сибирь», назначившая 3 октября главным тренером Вячеслава Буцаева, обыграла астанинский «Барыс» со счетом 1:0 (после буллитов).
