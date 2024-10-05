«Зенит» попытается вернуть лидерство, дерби Москвы. Интриги тура РПЛ

Получится ли у «Зенита» обойти «Краснодар», возглавив таблицу, и кто окажется сильнее в московском дерби. Главное о 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

«Зенит» — «Оренбург»

Дата и время: 5 октября, 16:30

Место: «Газпром Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

В прошлом туре «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. Команда Сергея Семака в гостях уступила «Краснодару» (0:2). Это поражение опустило петербургский клуб в таблице с первой строчки на третью. Теперь «Зенит» с 23 очками уступает «Локомотиву» и «Краснодару» (по 24 очка).

После десятого тура суперкомпьютер Opta понизил шансы петербургского «Зенита» победить в РПЛ в этом сезоне до 45,4%.

Перед стартом сезона шансы «Зенита» оценивались в 49,9%, после пятого тура — в 68%.

«Оренбург» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место с семью очками. В прошлом туре оренбургский клуб уступил «Пари НН» (1:2), а 1 октября проиграл «Локомотиву» в кубковой игре (1:2). Так подопечные Давида Деограсии продлили серию матчей без побед до 14 игр.

По мнению экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина, оренбургская команда является конкурентоспособной и имеет шансы, чтобы набрать очки. «Оренбург» не выигрывал 14 матчей. «Безусловно, это тоже в какой-то степени разочарование. Но откровенно неконкурентоспособной командой ее нельзя назвать. Думаю, что у всех еще есть шансы все исправить», — считает он.

«Спартак» — «Ростов»

Дата и время: 5 октября, 19:00

Место: «ЛУКОЙЛ Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» в последнем туре проиграл «Локомотиву» впервые за девять матчей в РПЛ: в последний раз подопечные Деяна Станковича уступили в первом туре 21 июля «Оренбургу» (0:2), после этого они одержали четыре победы и четыре раза сыграли вничью.

Самыми результативными игроками московской команды являются Манфред Угальде, на счету которого шесть голов, и Эсекьель Барко, в активе которого пять забитых мячей и четыре голевые передачи.

По мнению почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, «Спартак» находится на «стадии становления» и имеет шансы бороться за призовые места.

«Спартак» Станковича пока не устоялся. Отдельные игры хорошие, качественные, современный и умный футбол, а порой игра пропадает и получается посредственная игра. Команда находится на стадии становления. Предпосылки на то, чтобы команда поборолась за призовые места есть. Но не все игроки соответствуют уровню претензий команды», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин сравнил игру «Спартака» со штормом: «то большие надежды, но нет надежд вообще никаких». «Нет стабильности игровой. Футболисты есть, но баланс пока не найден», — отметил он.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Дата и время: 6 октября, 16:30

Место: «РЖД Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

«Локомотив» после десяти туров набрал 24 очка и делит первую строчку с «Краснодаром», на счету которого столько же очков. После трети матчей чемпионата «железнодорожники» потерпели два поражения от «Динамо» (1:3) и «Краснодара» (0:3), остальные восемь игр завершились победой команды Михаила Галактионова.

Лучшим бомбардиром чемпионата России является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На счету 19-летнего воспитанника клуба семь забитых мячей и шесть голевых передач в РПЛ.

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин заявил «РБК Спорт», что в клубе успешно работает «вектор развития с воспитанниками». «Хотя многие специалисты, в том числе и я, раньше говорили, что невозможно оставаться на плаву, потеряв двух лидеров в середине поля — Глушенкова и Миранчука. «Локомотиву» это удается благодаря своим же игрокам, которые выросли в академии», — отметил он.

«Динамо» — ЦСКА

Дата и время: 6 октября, 19:00

Место: «ВТБ Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

«Динамо» после десяти матчей занимает четвертое место, набрав 20 очков, а ЦСКА, в активе которого 17 очков, расположился на пятой строчке. В прошлом туре обе команды одержали по одной победе: ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0), а подопечные Марцела Лички обыграли махачкалинское «Динамо».

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» дважды побеждало армейцев в московском дерби: в первом круге команда Марсела Лички выиграла дома со счетом 2:1, а в весенней части чемпионата победила в гостях (3:2).

«Краснодар» — «Химки»

Дата и время: 6 октября, 19:00

Место: «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

«Краснодар» после десяти туров является единственной командой чемпионата России, которая не потерпела ни одного поражения. Подопечные Мурада Мусаева после трех ничьих на старте сезона выиграли все семь оставшихся матчей РПЛ.

В прошлом туре «черно-зеленые» впервые за шесть лет победили «Зенит» и возглавили турнирную таблицу чемпионата с 24 очками, обойдя петербургский клуб и «Локомотив» (24 очка) по дополнительным показателям.

Юрий Семин отметил, что ему нравится игра «Краснодара» в нынешнем сезоне. «Молодцы «Краснодар». У них в игровом плане есть баланс: они уделяют внимание как в обороне, так и в атаке», — добавил он.