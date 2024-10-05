«Зенит» попытается вернуть лидерство, дерби Москвы. Интриги тура РПЛ
«Зенит» — «Оренбург»
Дата и время: 5 октября, 16:30
Место: «Газпром Арена»
В прошлом туре «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. Команда Сергея Семака в гостях уступила «Краснодару» (0:2). Это поражение опустило петербургский клуб в таблице с первой строчки на третью. Теперь «Зенит» с 23 очками уступает «Локомотиву» и «Краснодару» (по 24 очка).
После десятого тура суперкомпьютер Opta понизил шансы петербургского «Зенита» победить в РПЛ в этом сезоне до 45,4%.
Перед стартом сезона шансы «Зенита» оценивались в 49,9%, после пятого тура — в 68%.
«Оренбург» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место с семью очками. В прошлом туре оренбургский клуб уступил «Пари НН» (1:2), а 1 октября проиграл «Локомотиву» в кубковой игре (1:2). Так подопечные Давида Деограсии продлили серию матчей без побед до 14 игр.
По мнению экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина, оренбургская команда является конкурентоспособной и имеет шансы, чтобы набрать очки. «Оренбург» не выигрывал 14 матчей. «Безусловно, это тоже в какой-то степени разочарование. Но откровенно неконкурентоспособной командой ее нельзя назвать. Думаю, что у всех еще есть шансы все исправить», — считает он.
«Спартак» — «Ростов»
Дата и время: 5 октября, 19:00
Место: «ЛУКОЙЛ Арена»
«Спартак» в последнем туре проиграл «Локомотиву» впервые за девять матчей в РПЛ: в последний раз подопечные Деяна Станковича уступили в первом туре 21 июля «Оренбургу» (0:2), после этого они одержали четыре победы и четыре раза сыграли вничью.
Самыми результативными игроками московской команды являются Манфред Угальде, на счету которого шесть голов, и Эсекьель Барко, в активе которого пять забитых мячей и четыре голевые передачи.
По мнению почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, «Спартак» находится на «стадии становления» и имеет шансы бороться за призовые места.
«Спартак» Станковича пока не устоялся. Отдельные игры хорошие, качественные, современный и умный футбол, а порой игра пропадает и получается посредственная игра. Команда находится на стадии становления. Предпосылки на то, чтобы команда поборолась за призовые места есть. Но не все игроки соответствуют уровню претензий команды», — сказал Колосков «РБК Спорт».
Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин сравнил игру «Спартака» со штормом: «то большие надежды, но нет надежд вообще никаких». «Нет стабильности игровой. Футболисты есть, но баланс пока не найден», — отметил он.
«Локомотив» — «Крылья Советов»
Дата и время: 6 октября, 16:30
Место: «РЖД Арена»
«Локомотив» после десяти туров набрал 24 очка и делит первую строчку с «Краснодаром», на счету которого столько же очков. После трети матчей чемпионата «железнодорожники» потерпели два поражения от «Динамо» (1:3) и «Краснодара» (0:3), остальные восемь игр завершились победой команды Михаила Галактионова.
Лучшим бомбардиром чемпионата России является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На счету 19-летнего воспитанника клуба семь забитых мячей и шесть голевых передач в РПЛ.
Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин заявил «РБК Спорт», что в клубе успешно работает «вектор развития с воспитанниками». «Хотя многие специалисты, в том числе и я, раньше говорили, что невозможно оставаться на плаву, потеряв двух лидеров в середине поля — Глушенкова и Миранчука. «Локомотиву» это удается благодаря своим же игрокам, которые выросли в академии», — отметил он.
«Динамо» — ЦСКА
Дата и время: 6 октября, 19:00
Место: «ВТБ Арена»
«Динамо» после десяти матчей занимает четвертое место, набрав 20 очков, а ЦСКА, в активе которого 17 очков, расположился на пятой строчке. В прошлом туре обе команды одержали по одной победе: ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0), а подопечные Марцела Лички обыграли махачкалинское «Динамо».
В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» дважды побеждало армейцев в московском дерби: в первом круге команда Марсела Лички выиграла дома со счетом 2:1, а в весенней части чемпионата победила в гостях (3:2).
«Краснодар» — «Химки»
Дата и время: 6 октября, 19:00
Место: «Краснодар»
«Краснодар» после десяти туров является единственной командой чемпионата России, которая не потерпела ни одного поражения. Подопечные Мурада Мусаева после трех ничьих на старте сезона выиграли все семь оставшихся матчей РПЛ.
В прошлом туре «черно-зеленые» впервые за шесть лет победили «Зенит» и возглавили турнирную таблицу чемпионата с 24 очками, обойдя петербургский клуб и «Локомотив» (24 очка) по дополнительным показателям.
Юрий Семин отметил, что ему нравится игра «Краснодара» в нынешнем сезоне. «Молодцы «Краснодар». У них в игровом плане есть баланс: они уделяют внимание как в обороне, так и в атаке», — добавил он.
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