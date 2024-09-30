Суперкомпьютер снизил шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ после десятого тура

Opta оценивала шансы «Зенита» на победу в этом сезоне в 68% после пятого тура, а после десятого — в 45,4%. Петербургский клуб занимает третье место в РПЛ, уступая очко лидирующему «Краснодару»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Суперкомпьютер Opta понизил шансы петербургского «Зенита» победить в РПЛ в этом сезоне до 45,4%, сообщается в телеграм-канале статистической платформы.

Перед стартом сезона шансы «Зенита» оценивались в 49,9%, после пятого тура — в 68%.

В тройку фаворитов также входят «Краснодар» (30,4%) и «Локомотив» (20,8%).

В десятом туре РПЛ «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2, потерпев первое поражение в турнире.

Фото: Телеграм-канал Opta Sports

Главными претендентами на вылет являются «Факел» (36,4%) и «Оренбург» (18.2%).

После десяти туров лидером РПЛ является «Краснодар» (24 очка), который по дополнительным показателям опережает идущий вторым «Локомотив» и на одно очко — занимающий третье место «Зенит».