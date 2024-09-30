Суперкомпьютер снизил шансы «Зенита» на чемпионство
Суперкомпьютер Opta понизил шансы петербургского «Зенита» победить в РПЛ в этом сезоне до 45,4%, сообщается в телеграм-канале статистической платформы.
Перед стартом сезона шансы «Зенита» оценивались в 49,9%, после пятого тура — в 68%.
В тройку фаворитов также входят «Краснодар» (30,4%) и «Локомотив» (20,8%).
В десятом туре РПЛ «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2, потерпев первое поражение в турнире.
Главными претендентами на вылет являются «Факел» (36,4%) и «Оренбург» (18.2%).
После десяти туров лидером РПЛ является «Краснодар» (24 очка), который по дополнительным показателям опережает идущий вторым «Локомотив» и на одно очко — занимающий третье место «Зенит».
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