В World Taekwondo заявили, что разочарованы отстранением россиян от Игр
Глава Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) Чо Чонвон заявил, что российских олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина нужно было допустить на Игры в Париже. Слова Чо приводит Reuters.
На вопрос о том, сделало ли отсутствие россиян соревнования в Париже еще более непредсказуемыми, Чо ответил: «Да, это так. Потому что эти два российских спортсмена действительно очень талантливы».
Он отметил, что отказ в допуске стал разочарованием не только для россиян, но и для World Taekwondo. «Мы считаем, что они не военные, поэтому они должны соревноваться», — сказал Чо.
Лицензии на Игры в Париже завоевали олимпийские чемпионы Токио Максим Храмцов (80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг), а также серебряный призер Игр Татьяна Минина (57 кг) и бронзовый призер ЧМ-2023 Полина Хан (свыше 67 кг). Никому из них МОК допуск не дал.
Отсутствие связи с армией и спецслужбами было одним из главных критериев МОК для допуска на Игры. Фактически из-за него в допуске на международные соревнования отказали многим спортсменам ЦСКА и «Динамо».
Украинская сторона ранее неоднократно обвиняла Ларина в поддержке спецоперации из-за того, что он спортсмен ЦСКА и снялся в видеоролике с призывом оказать поддержку мобилизованным из Карелии.
В Токио россияне выиграли четыре медали в тхэквондо — два золота, серебро и бронзу.
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