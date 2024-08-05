Филиппинцу пообещали квартиру и пожизненный запас еды за золото Олимпиады

Победивший на Олимпиаде филиппинский гимнаст получит щедрый набор подарков по возвращении домой

Золотой медалист Карлос Юло (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

Филиппинец Карлос Юло завоевал две золотые медали в Париже и стал первым в истории своей страны мужчиной — чемпионом Олимпиады и первым спортсменом Филиппин с двумя наградами одних Игр. За высокие результаты местные власти и компании осыпали спортсмена подарками, сообщает The Guardian.

Президент Филиппин Бонгбонг Маркос на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что государство «стало свидетелем истории», когда Юло получил первую награду в вольных упражнениях по спортивной гимнастике, набрав 15,000 балла. Юло — всего второй филиппинский спортсмен, завоевавший олимпийское золото. Впервые такой награды была удостоена тяжелоатлетка Хидилин Диас в 2020 году.

На следующий день после своего триумфа Юло снова оказался на верхней ступеньке пьедестала в опорном прыжке и принес стране второе золото XXXIII летних Олимпийских игр. Спикер нижней палаты Фердинанд Мартин Ромуальдес назвал Карлоса Юло «спортивным героем» и «национальным достоянием».

От государства Юло получит 3 млн филиппинских песо (около $52 тыс.) и медаль Конгресса. Также ему полагается 10 млн филиппинских песо в соответствии с законом, поощряющим спортсменов.

Представители частных компаний устроили марафон подарков: полностью меблированная двухкомнатная квартира, пожизненные поставки еды из ресторанов, чехлов для телефонов, комплект автомобильных фар, услуги фотографа и бесплатные эндоскопические процедуры — как для спортсмена, когда ему исполнится 45 лет, так и для пациентов, которых Юло захочет поддержать.

После первой награды Карлос Юло не мог подобрать слова, чтобы передать свои эмоции: «Я не знаю, что сказать. Мы действительно маленькая страна, поэтому возможность получить золотую медаль — это большое событие, огромное событие... Медаль я посвящаю филиппинскому народу, который поддерживал меня».

Также сообщается, что Юло предложили франшизу бизнеса по производству кофе и лимонных напитков и рекламный контракт на £10 млн с клиникой красоты.

Две победы соотечественника филиппинцы отмечали всей страной. В кафе и ресторанах угощали едой или молочными коктейлями всех, кого зовут Карлос, Калой (его прозвище) или Эдриэль (его второе имя).