Провалившая гендерный тест алжирская боксерша призвала прекратить буллинг

Иман Хелиф заявила, что буллинг приводит к тяжелым последствиям для тех, кто ему подвергается. Она отказалась отвечать на вопрос о пройденных тестах. В IBA заявляли, что алжирка является «мужчиной с биологической точки зрения»

Иман Хелиф (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Алжирка Иман Хелиф, обвиненная Международной ассоциацией (IBA) в провале гендерного теста, призвала всех соблюдать олимпийские принципы и воздерживаться от издевательств над спортсменами. Слова спортсменки приводит AP.

По ее словам, буллинг приводит к тяжелым последствиям. «Это может уничтожить человека, убить его мысли, дух и разум», — сказала Хелиф.

Хелиф при этом отказалась отвечать на вопрос, проходила ли она какие-либо тесты, кроме проверок на допинг. Она заявила, что не хочет об этом говорить.

Хелиф в 2023 году дисквалифицировали с чемпионата мира IBA. Глава организации Умар Кремлев заявил, что ДНК-тесты выявили у нескольких спортсменок XY-хромосомы. Бывший генсек IBA Иштван Ковач заявил, что Хелиф — «мужчина с биологической точки зрения». При этом ранее она участвовала в нескольких чемпионатах мира под эгидой IBA, и о вопросах к ней ничего не сообщалось.

Глава МОК Томас Бах заступился за Хелиф, в организации также назвали тесты IBA нелегитимными. При этом Бах оговорился, защищая Хелиф, — он сказал, что «это не случай DSD (нарушений полового развития)», запутав всех еще больше, и позднее пресс-службе пришлось уточнять его словам, отмечает Daily Mail.

Хелиф вышла в полуфинал весовой категории до 66 кг и обеспечила себе как минимум бронзу Олимпиады.

Другая упоминавшаяся в связи с гендерными тестами боксерша из Тайваня Линь Юйтин (до 57 кг) также вышла в полуфинал.