Провалившая гендерный тест алжирская боксерша призвала прекратить буллинг
Алжирка Иман Хелиф, обвиненная Международной ассоциацией (IBA) в провале гендерного теста, призвала всех соблюдать олимпийские принципы и воздерживаться от издевательств над спортсменами. Слова спортсменки приводит AP.
По ее словам, буллинг приводит к тяжелым последствиям. «Это может уничтожить человека, убить его мысли, дух и разум», — сказала Хелиф.
Хелиф при этом отказалась отвечать на вопрос, проходила ли она какие-либо тесты, кроме проверок на допинг. Она заявила, что не хочет об этом говорить.
Хелиф в 2023 году дисквалифицировали с чемпионата мира IBA. Глава организации Умар Кремлев заявил, что ДНК-тесты выявили у нескольких спортсменок XY-хромосомы. Бывший генсек IBA Иштван Ковач заявил, что Хелиф — «мужчина с биологической точки зрения». При этом ранее она участвовала в нескольких чемпионатах мира под эгидой IBA, и о вопросах к ней ничего не сообщалось.
Глава МОК Томас Бах заступился за Хелиф, в организации также назвали тесты IBA нелегитимными. При этом Бах оговорился, защищая Хелиф, — он сказал, что «это не случай DSD (нарушений полового развития)», запутав всех еще больше, и позднее пресс-службе пришлось уточнять его словам, отмечает Daily Mail.
Хелиф вышла в полуфинал весовой категории до 66 кг и обеспечила себе как минимум бронзу Олимпиады.
Другая упоминавшаяся в связи с гендерными тестами боксерша из Тайваня Линь Юйтин (до 57 кг) также вышла в полуфинал.
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