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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Провалившую допинг-тест каноистку допустили до Олимпиады

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Олимпиада-2024 в Париже
Польская спортсменка, в организме которой обнаружили метаболит клостебола, продолжит участие в соревнованиях из-за отсутствия «вины или халатности»
Гребля на байдарках и каноэ, женский заплыв
Гребля на байдарках и каноэ, женский заплыв (Фото: REUTERS/Paul Childs)

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил до участия в Олимпиаде польскую каноистку Дороту Боровскую, временно отстраненную за нарушение антидопинговых правил. Запрещенное вещество могло попасть в ее организм из лекарства для собаки, сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).

18 июля Боровска получила положительный результат теста на допинг, который провели перед Олимпийскими играми, 27 июня. В пробе был обнаружен метаболит клостебола, запрещенный как анаболический андрогенный стероид. Спортсменку временно отстранили от участия в каких-либо соревнованиях национального и международного уровня.

В ходе разбирательства 28-летняя Боровска объяснила попадание в организм бытовым загрязнением. «Непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к положительному результату допинг-теста и, учитывая очень низкое количество препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила эффекта, повышающего производительность», — заявили в ITA.

Арбитражный суд по спортивным антидопинговым отделам (CAS ADD) установил, что несмотря на нарушение правил Боровской, в ее деле отсутствует «вина или халатность», поэтому спортсменка «может свободно участвовать в мероприятиях».

Дорота Боровска дебютировала на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Тогда в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ (каноэ-одиночки, 200 м) польская спортсменка заняла четвертое место.

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Арсений Ефременко
Олимпиада-2024 допинг допинг-тест каноэ
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