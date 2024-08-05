Провалившую допинг-тест каноистку допустили до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил до участия в Олимпиаде польскую каноистку Дороту Боровскую, временно отстраненную за нарушение антидопинговых правил. Запрещенное вещество могло попасть в ее организм из лекарства для собаки, сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).
18 июля Боровска получила положительный результат теста на допинг, который провели перед Олимпийскими играми, 27 июня. В пробе был обнаружен метаболит клостебола, запрещенный как анаболический андрогенный стероид. Спортсменку временно отстранили от участия в каких-либо соревнованиях национального и международного уровня.
В ходе разбирательства 28-летняя Боровска объяснила попадание в организм бытовым загрязнением. «Непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к положительному результату допинг-теста и, учитывая очень низкое количество препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила эффекта, повышающего производительность», — заявили в ITA.
Арбитражный суд по спортивным антидопинговым отделам (CAS ADD) установил, что несмотря на нарушение правил Боровской, в ее деле отсутствует «вина или халатность», поэтому спортсменка «может свободно участвовать в мероприятиях».
Дорота Боровска дебютировала на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Тогда в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ (каноэ-одиночки, 200 м) польская спортсменка заняла четвертое место.
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