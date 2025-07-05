Четыре россиянки пробились в четвертый круг на Уимблдоне

Екатерина Александрова последней из россиянок вышла в 1/8 финала, обыграв турчанку Зейнеп Сенмез. Также до этой стадии дошли Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова

Екатерина Александрова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под 18-м номером, победила турчанку Зейнеп Сенмез, 88-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:1).

Следующей соперницей Александровой станет швейцарка Белинда Бенчич (35-й номер рейтинга WTA).

Всего в четвертый круг Уимблдона вышли четыре россиянки. Мирра Андреева сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой или американкой Эммой Наварро, Людмила Самсонова — с испанкой Джессикой Бузас Манейро, Анастасия Павлюченкова — с британкой Сонай Картал.

В прошлом году из россиянок лучше всех на Уимблдоне выступила Анна Калинская, которая дошла до четвертого круга, но снялась по ходу встречи с Еленой Рыбакиной из Казахстана из-за травмы.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.