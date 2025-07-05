Четыре россиянки пробились в четвертый круг на Уимблдоне
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под 18-м номером, победила турчанку Зейнеп Сенмез, 88-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:1).
Следующей соперницей Александровой станет швейцарка Белинда Бенчич (35-й номер рейтинга WTA).
Всего в четвертый круг Уимблдона вышли четыре россиянки. Мирра Андреева сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой или американкой Эммой Наварро, Людмила Самсонова — с испанкой Джессикой Бузас Манейро, Анастасия Павлюченкова — с британкой Сонай Картал.
В прошлом году из россиянок лучше всех на Уимблдоне выступила Анна Калинская, которая дошла до четвертого круга, но снялась по ходу встречи с Еленой Рыбакиной из Казахстана из-за травмы.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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