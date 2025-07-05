Рыбакина сенсационно проиграла в третьем круге Уимблдона
Представительница Казахстана Елена Рыбакина не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 26-летняя Рыбакина, посеянная на турнире под 11-м номером, уступила датчанке Кларе Таусон, 22-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 4:6.
Следующей соперницей Таусон станет полька Ига Свёнтек (4-й номер рейтинга WTA) или американка Даниэль Коллинз (54).
На счету уроженки Москвы Рыбакиной девять титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона. В прошлом году Рыбакина дошла на Уимблдоне до полуфинала.
22-летняя Таусон, на счету которой три титула WTA, впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона. В прошлом году датчанка дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос».
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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