Рыбакина сенсационно проиграла в третьем круге Уимблдона

Чемпионка Уимблдона 2022 года уступила 22-летней датчанке Кларе Таусон

Елена Рыбакина (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Представительница Казахстана Елена Рыбакина не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 26-летняя Рыбакина, посеянная на турнире под 11-м номером, уступила датчанке Кларе Таусон, 22-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Следующей соперницей Таусон станет полька Ига Свёнтек (4-й номер рейтинга WTA) или американка Даниэль Коллинз (54).

На счету уроженки Москвы Рыбакиной девять титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона. В прошлом году Рыбакина дошла на Уимблдоне до полуфинала.

22-летняя Таусон, на счету которой три титула WTA, впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона. В прошлом году датчанка дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос».

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.