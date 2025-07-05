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Спорт ,  
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РПЛ опубликовала даты и время матчей первых семи туров нового сезона

РПЛ опубликовала расписание первых семи туров нового сезона
В первом матче нового сезона 18 июля московское «Динамо» примет калининградскую «Балтику»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала подробное расписание первых семи туров на старте сезона-2025/26.

Расписание первого тура:

18 июля (пятница)

20:30 мск: «Динамо» — «Балтика»

19 июля (суббота)

15:30: «Акрон» — «Крылья Советов»
18:00: «Локомотив» — «Сочи»
20:30: «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)

20 июля (воскресенье)

15:30: «Пари НН» — «Краснодар»
18:00: «Зенит» — «Ростов»
20:30: «Ахмат» — «Рубин»

21 июля (понедельник)

20:00: «Торпедо» — ЦСКА

Также РФС опубликовал расписание группового этапа «Фонбет» — Кубка России. В первом туре «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом» 30 июля, «Динамо» примет «Сочи» 29 июля, «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом» 30 июля, ЦСКА и «Локомотив» сыграют также 30 июля.

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