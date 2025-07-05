РПЛ опубликовала даты и время матчей первых семи туров нового сезона
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала подробное расписание первых семи туров на старте сезона-2025/26.
Расписание первого тура:
18 июля (пятница)
20:30 мск: «Динамо» — «Балтика»
19 июля (суббота)
15:30: «Акрон» — «Крылья Советов»
18:00: «Локомотив» — «Сочи»
20:30: «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)
20 июля (воскресенье)
15:30: «Пари НН» — «Краснодар»
18:00: «Зенит» — «Ростов»
20:30: «Ахмат» — «Рубин»
21 июля (понедельник)
20:00: «Торпедо» — ЦСКА
Также РФС опубликовал расписание группового этапа «Фонбет» — Кубка России. В первом туре «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом» 30 июля, «Динамо» примет «Сочи» 29 июля, «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом» 30 июля, ЦСКА и «Локомотив» сыграют также 30 июля.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов