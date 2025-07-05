РПЛ опубликовала даты и время матчей первых семи туров нового сезона

В первом матче нового сезона 18 июля московское «Динамо» примет калининградскую «Балтику»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала подробное расписание первых семи туров на старте сезона-2025/26.

Расписание первого тура:

18 июля (пятница) 20:30 мск: «Динамо» — «Балтика» 19 июля (суббота) 15:30: «Акрон» — «Крылья Советов»

18:00: «Локомотив» — «Сочи»

20:30: «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) 20 июля (воскресенье) 15:30: «Пари НН» — «Краснодар»

18:00: «Зенит» — «Ростов»

20:30: «Ахмат» — «Рубин» 21 июля (понедельник) 20:00: «Торпедо» — ЦСКА

Также РФС опубликовал расписание группового этапа «Фонбет» — Кубка России. В первом туре «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом» 30 июля, «Динамо» примет «Сочи» 29 июля, «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом» 30 июля, ЦСКА и «Локомотив» сыграют также 30 июля.