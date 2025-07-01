В РПЛ избрали состав правления на следующий год

В состав правления вошли представители пяти клубов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.

В состав правления вошли:

Александр Алаев, президент РПЛ;

Евгений Мележиков, исполнительный директор РПЛ;

Максим Погорелов, заместитель генерального директора — исполнительный директор «Зенита»;

Павел Пивоваров, генеральный директор московского «Динамо»;

Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова»;

Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА;

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата».

Правление избрано сроком на один год.

Правление — коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности РПЛ и подготовки предложений общему собранию лиги.

По сравнению с прошлым составом правления изменений не произошло.