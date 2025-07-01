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Спорт ,  
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В РПЛ избрали состав правления на следующий год

В состав правления вошли представители пяти клубов
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.

В состав правления вошли:

  • Александр Алаев, президент РПЛ;
  • Евгений Мележиков, исполнительный директор РПЛ;
  • Максим Погорелов, заместитель генерального директора — исполнительный директор «Зенита»;
  • Павел Пивоваров, генеральный директор московского «Динамо»;
  • Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова»;
  • Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА;
  • Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата».

Правление избрано сроком на один год.

Правление — коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности РПЛ и подготовки предложений общему собранию лиги.

По сравнению с прошлым составом правления изменений не произошло.

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ)
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