В РПЛ избрали состав правления на следующий год
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.
В состав правления вошли:
- Александр Алаев, президент РПЛ;
- Евгений Мележиков, исполнительный директор РПЛ;
- Максим Погорелов, заместитель генерального директора — исполнительный директор «Зенита»;
- Павел Пивоваров, генеральный директор московского «Динамо»;
- Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова»;
- Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА;
- Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата».
Правление избрано сроком на один год.
Правление — коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности РПЛ и подготовки предложений общему собранию лиги.
По сравнению с прошлым составом правления изменений не произошло.
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