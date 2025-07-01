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Спорт ,  
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Глава РПЛ заявил об угрозе целостности соревнований

Алаев: в РПЛ существует угроза целостности соревнований
По словам Александра Алаева, это самое сложное межсезонье и он надеется, что скоро все переключатся на футбол
Александр Алаев
Александр Алаев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

В Российской премьер-лиге (РПЛ) есть угроза целостности соревнований в следующем сезоне, заявил журналистам глава РПЛ Александр Алаев.

«Это самое сложное межсезонье. Надеюсь, оно скорее закончится и начнется чемпионат, мы переключимся на футбол. Последние месяца три были турбулентные по разным причинам», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

На вопрос, какое событие расстроило больше всего, Алаев ответил: «Не хочу перечислять все. Из последнего — вопрос с «Торпедо», который нужно решить, чтобы чемпионат стартовал и прошел».

По словам Алаева, дело с «Торпедо» очень тревожное. «Исходя из решений КДК мы примем какие‑то решения. Есть угроза целостности соревнований. Какое это может быть решение — я не знаю, но такой риск есть. Ждем решения», — добавил глава РПЛ.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов 21 июня были арестованы на два месяца по делу о даче взятки футбольному арбитру.

Кроме того, накануне стало известно, что футболиста «Сочи» Владимира Писарского ждет разбирательство в контрольно-дисциплинарном комитете РФС из-за сигнала букмекеров о возможной победной ставке через посредника на стыковой матч, в котором он получил красную карточку.

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Александр Алаев ФК Торпедо Москва ФК Сочи
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