Один из лучших бомбардиров Евро-2024 получил тяжелую травму на клубном ЧМ
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьезную травму в концовке первого тайма матча 1/4 финала клубного чемпионата мира против «Пари Сен-Жермен».
22-летний футболист сборной Германии столкнулся с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой, когда оба боролись за мяч в штрафной французского клуба. На повторе было видно, что голеностоп Мусиалы вывернулся в неестественное положение.
Футболиста унесли с поля на носилках. В перерыве он был заменен на Сержа Гнабри.
После первого тайма в матче, который проходит в Атланте, счет 1:1.
В составе сборной Германии на счету Мусиалы 40 матчей и восемь голов. На чемпионате Европы 2024 года полузащитник забил три мяча, став одним из лучших бомбардиров турнира (всего шесть человек забили по три гола).
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