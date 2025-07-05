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Один из лучших бомбардиров Евро-2024 получил тяжелую травму на клубном ЧМ

Лидер «Баварии» Джамал Мусиала получил тяжелую травму на клубном ЧМ
Футболиста «Баварии» Джамала Мусиалу унесли с поля на носилках после столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой. На повторе было видно, что голеностоп игрока вывернулся в неестественное положение
Фото: Megan Briggs / Getty Images
Фото: Megan Briggs / Getty Images

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьезную травму в концовке первого тайма матча 1/4 финала клубного чемпионата мира против «Пари Сен-Жермен».

22-летний футболист сборной Германии столкнулся с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой, когда оба боролись за мяч в штрафной французского клуба. На повторе было видно, что голеностоп Мусиалы вывернулся в неестественное положение.

Футболиста унесли с поля на носилках. В перерыве он был заменен на Сержа Гнабри.

После первого тайма в матче, который проходит в Атланте, счет 1:1.

Фото: Megan Briggs / Getty Images
Фото: Megan Briggs / Getty Images

В составе сборной Германии на счету Мусиалы 40 матчей и восемь голов. На чемпионате Европы 2024 года полузащитник забил три мяча, став одним из лучших бомбардиров турнира (всего шесть человек забили по три гола).

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