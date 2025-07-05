«Челси» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Лондонский клуб обыграл «Палмейрас» и теперь сыграет с «Флуминенсе»

Фото: Luke Hales / Getty Images

Футболисты лондонского «Челси» обыграли бразильский «Палмейрас» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 2:1.

В полуфинале «Челси» сыграет бразильским «Флуминенсе», который обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (2:1).

В других четвертьфиналах 5 июля встретятся «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия) и «Реал» (Испания) — «Боруссия» (Германия).

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.