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Спорт ,  
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«Челси» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Лондонский клуб обыграл «Палмейрас» и теперь сыграет с «Флуминенсе»
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images

Футболисты лондонского «Челси» обыграли бразильский «Палмейрас» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 2:1.

В полуфинале «Челси» сыграет бразильским «Флуминенсе», который обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (2:1).

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В других четвертьфиналах 5 июля встретятся «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия) и «Реал» (Испания) — «Боруссия» (Германия).

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.

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Теги
Футбол клубный чемпионат мира по футболу Флуминенсе ФК Аль-Хиляль Челси Палмейрас
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